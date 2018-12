Doctora de origen puertorriqueño liderará la salud de los neoyorquinos

Alcalde Bill de Blasio nombró a Oxiris Barbot, una pediatra nativa de El Bronx, como nueva comisionada de Salud de la ciudad de Nueva York

Este miércoles la doctora de origen puertorriqueño, Oxiris Barbot, hizo historia al convertirse en la primera mujer latina en ocupar el cargo de Comisionada de Salud de la ciudad de Nueva York.

Barbot, quien es nativa del condado de El Bronx y habla perfecto español, fue nombrada al cargo por parte del alcalde de la ciudad de Nueva York Bill de Blasio quien, junto a la primera dama, Chirlane McCray, destacó su larga trayectoria y experiencia en el área de la salud pública y su lucha por lograr la equidad en salud para todos los neoyorquinos.

“Como nativa de Nueva York, la doctora Barbot entiende que mejorar la salud de nuestra ciudad comienza con mantener la equidad en la salud como el foco de nuestro trabajo”, dijo el alcalde Bill de Blasio.

“Su extraordinaria experiencia será invaluable a medida que sigamos haciendo de los neoyorquinos lo más saludables que puedan ser, tanto física como mentalmente”, agregó el alcalde.

Pero el trabajo de Barbot no será fácil. Como comisionada del Departamento de Salud e Higiene Mental de la Ciudad (DOHMH), la doctora boricua liderará una agencia que tiene más de 6,000 empleados y que está encargada de proteger y promover la salud de casi 8.6 millones de neoyorquinos. No en vano se trata de una de las agencias de salud pública más grandes del mundo.

Sin embargo, Barbot, quien está especializada en pediatría, ya cuenta con gran experiencia dentro del DOHMH. Recientemente se desempeñó como Comisionada de Salud Interina de esa agencia por varios meses. Y antes fue la Primera Comisionada Adjunta de Salud. Desde esa posición se encargó de redoblar el compromiso de esa agencia para lograr la equidad en la salud de todos los neoyorquinos, principalmente los residentes de barrios pobres y de las minorías. También empujó el combate contra la epidemia de opioides que afecta a la ciudad y ha sido una líder en materia de salud mental, aumentando la concientización sobre estas enfermedades que afectan a muchos neoyorquinos.

“La doctora Barbot ha dedicado su vida a eliminar las disparidades e injusticias en la atención médica “, dijo la primera dama Chirlane McCray. “Me enorgullece dar la bienvenida a un servidor público tan profundamente comprometido a garantizar que el paciente sea tratado como un todo: mente y cuerpo”.

La doctora Barbot se unió por primera vez al DOHMH en 2003, desempeñándose como Directora Médica del Sistema de Escuelas Públicas de la Ciudad de Nueva York. Durante ese tiempo desarrolló un registro de salud electrónico que mejoró la eficiencia de la prestación de servicios de salud a más de un millón de niños en edad escolar. En ese cargo duró siete años, antes de ir a Baltimore para tomar el rol de Comisionada de Salud de esa ciudad.

“Mis 25 años en medicina clínica y salud pública se han guiado por un compromiso con la equidad, el compromiso con la comunidad y la innovación, así como un historial de incorporación de la salud mental en mi práctica clínica y de salud pública”, dijo Barbot al tiempo que agradeció el nombramiento por parte del alcalde De Blasio.

“Esas prioridades seguirán siendo un foco mientras trabajo para abordar la reducción de las desigualdades de base racial en los problemas de salud más apremiantes que enfrenta nuestra ciudad: las muertes por sobredosis de opioides, la epidemia de VIH y los resultados de salud materno-infantil“, agregó la nueva comisionada.

Con mucha experiencia

Nacida en El Bronx, la doctora Barbot recibió una licenciatura del Yale University y un título de médico de la University of Medicine and Dentistry of New jersey. Completó su residencia en pediatría en el Children’s National Medical Center de la George Washington University.

La doctora Barbot es una experta reconocida a nivel nacional en cuanto a la salud de los latinos se refiere y por más de 20 años ha sido un miembro de la National Hispanic Medical Association.