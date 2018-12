Cada día más de 208,000 pasajeros se ‘cuelan’ en el Subway sin pagar

Autoridades de la MTA aseguran que la situación ha empeorado drásticamente

Saltarse el torniquete en el Subway es más común de lo que muchos piensan. Cifras dadas a conocer por la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) reflejan que a diario, al menos 208,000 personas viajan en el Subway sin pagar, o porque brincan la barrera, o porque se meten por las puertas de emergencia cuando las abren otros usuarios.

Y las razones son muy diferentes: Porque van tarde al trabajo y no tienen tiempo de hacer la fila para comprar la MetroCard, están a punto de perder una clase, porque no tiene paciencia, o sencillamente no tienen dinero para costear el pasaje. Pero en muchos de los casos, el no pagar es una forma de protesta por el descontento que se tiene por los constantes retrasos o cancelaciones de servicios.

La misma MTA reconoció que muchos pasajeros no quieren pagar al pasaje al pensar que no es justo lo que se les cobra en comparación al mal servicio que reciben. Además, confirman que aunque la práctica de ‘colarse’ en el Subway no es nueva, ha aumentado en todo el sistema del transporte público, incluyendo los autobuses, y esto le está costando a la agencia unos $215 millones de dólares al año en pérdidas.

Recientemente la agencia de transporte fue duramente criticada al indicar que la evasión era una de las razones por la cual se está atravesaban por un gran problema financiero, y que esto obligaría a subir los pasajes de la MetroCard en marzo próximo. Con cifras en mano han demostrado que en los últimos años la práctica paso de representar al 1.8% del total los usuarios del sistema, al 3.2% actualmente.

Este año el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) anunció que ya no arrestaría a los evasores de pasajes, pero sí se seguirían poniendo multas y citaciones judiciales, ya que la práctica todavía es considerada una delito y por ello también la MTA anunció un riguroso plan para combatir a los infractores.

Un análisis realizado por The New York Times en la estación de Times Square, en Manhattan, demostró que durante el lapso de una hora hubo un ‘coleado’ cada minuto. Y aquellos que fueron detenidos por policías recibieron una multa por $100.

El reporte de la MTA, que indica que diariamente hay 208,000 evasores de tarifa, afirma que esta práctica se ha cuadriplicado desde el 2011, y que en los autobuses la situación es mucho peor, ya que casi 350,000 personas toman estos transportes diariamente sin pagar, lo que representa un 16% de los usuarios.