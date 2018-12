Los 15 escándalos de los famosos más impactantes del 2018

Un año lleno de peligros de muerte, divorcios, adicciones, enfermedades y hasta destape de secretos bien guardados

Como todos los años, fueron muchos los famosos quienes dieron de qué hablar no solamente por sus trabajos sino también por sus escándalos.

Pero sin duda, los ganadores del 2018 son Marjorie De Sousa y Julián Gil quienes se enfrascaron en una pelea pública por la custodia de su hijo, pleito que promete continuar en 2019.

Aunque ellos no fueron los únicos. Aquí te compartimos 15 de los escándalos y noticias protagonizadas por tus artistas favoritos.

1- MARJORIE DE SOUSA VS. JULIÁN GIL: LA PELEA SIN FINAL

Comenzaron el año con la confirmación, mediante una prueba de ADN, de que Matías sí era el hijo biológico de Julián, y no de Gabriel Soto. Y aunque hubo un intento de llegar a un acuerdo para el primer cumpleaños del niño, eso no pasó. Marjorie dijo públicamente que quería renunciar al dinero de la pensión de su hijo, pero su abogada siguió pidiendo el 20% que casi al final del año, en un dictamen final del juez, lo consiguió.

Julián, después de un año en donde dijo que no vería más a Mati en el Centro de Convivencia, lo vio varias veces, e incluso protagonizó un escándalo, cuando el peluquero de Marjorie no dejó que lo agarrara en sus brazos para una foto delante de la prensa. Luego, en el dictamen final consiguió poder ver a su hijo en libertad, eso sí, acompañado de la enfermera que le designó la actriz. Sin embargo, hasta ahora, no se ha presentado, ni concretado.

2-LUPILLO RIVERA VS MAYELI ALONSO: EL DIVORCIO Y LOS TRÍOS SEXUALES

Otra de las sorpresas de este año fue el anuncio del divorcio de Lupillo y su esposa y madre de sus hijos más pequeños, Mayeli. Se habló de tríos sexuales, se insinuó hasta que el Toro del Corrido era gay. Se metieron todos los Rivera a opinar y seis meses después de la noticia, firmaron el divorcio. Ella le confirmó a Raúl de Molina, para ‘El Gordo y la Flaca’, que sí hubo trío sexual, y ambos retomaron sus vidas. Sí, ya los dos tienen nueva pareja.

3- JOSÉ JOSÉ: LA ENFERMEDAD, EL MISTERIO Y LA PELEA FAMILIAR

Otra de las historias que comenzaron el año pasado fue la enfermedad y el misterio sobre la salud de José José. Como les fuimos contando, el Príncipe de la Canción atravesó un feroz cáncer. Mientras estuvo haciendo el tratamiento en México, pudimos conocer paso a paso su evolución pero, desde que llegó a Miami, todo es un gran misterio, desde su paradero hasta su actual estado de salud.

Todo indica que vive con su hija menor, Sarita, quien además es su apoderada. Sus hijos mayores no han podido verlo. Muchas veces anunciaron su fallecimiento, que por suerte era una gran mentira. Sin embargo, su actual estado es una gran incógnita.

4-LUIS MIGUEL: LO QUE DESTAPÓ SU SERIE

La vida de Luis Miguel siempre había sido un misterio, hasta que decidió abrir su intimidad en la serie autobiográfica que hizo junto a Netflix. Allí él mismo confirmó muchos de sus escándalos que se habían convertido en un mito. El abuso de su padre, las drogas que su progenitor le suministraba, la desaparición de su madre y hasta se deja entrever su trágica muerte. Algo que terminó de confirmar su ex y madre de sus dos hijos varones, Aracely Arámbula, al colocar una foto de Marcela Basteri en el altar del Día de los Muertos.

Su tormentosa vida amorosa, los grandes amores que perdió por la presión, las mentiras de su padre y cómo tuvo a Michelle con Stephanie Salas, de todo se habló. La serie fue un éxito mundial y un resurgir de su carrera, donde descubrimos a un Luismi más liberado, al extremo que hasta comparte y se deja besar por su público. Pero la historia continúa, habrá una segunda parte de la serie y seguramente en el 2019 contaremos los escándalos que surgen a partir de esta.

5- RAFAEL AMAYA: DE ‘EL SEÑOR DE LOS CIELOS’ A ‘EL FUGITIVO’

Desde la quinta temporada de ‘El Señor de Los Cielos’ comenzaron los rumores de los problemas de Rafael Amaya y sus supuestas adicciones a las drogas, que lo habrían hecho desde llegar tarde a las grabaciones hasta incluso ausentarse sin previo aviso. Pero en la sexta temporada, desapareció tanto el actor como su personaje de Aurelio Casillas, a quien la producción debió poner en ‘coma’.

Con la llegada de un nuevo protagonista, Matías Novoa, la pregunta del millón es: ¿dónde está Rafa Amaya? La versión oficial dice que se había contagiado de histoplasmosis, un padecimiento serio respiratorio que se habría contagiado al entrar a una cueva durante las grabaciones en Estambul, Turquía. La no oficial dice que su adicción a las drogas habría puesto en peligro su vida nuevamente, y que se encuentra internado en un centro de rehabilitación en México.

6- GERALDINE BAZÁN Y GABRIEL SOTO: DIVORCIO, INFIDELIDAD Y NUEVOS AMORES

Si el 2017 terminó con el anuncio de la separación entre Gerladine Bazán y Gabriel Soto, en el 2018 llegó el divorcio y con él toda la ola de escándalos, infidelidades y nuevos amores. Desde el mismo día que anunciaron que ya la pareja se había terminado, e incluso insinuaron que el tema de la prueba de ADN para el hijo de Marjorie de Sousa y la duda de si Soto era el padre, había creado un abismo entre ellos.

Sin embargo, el nombre de Irina Baeva como la tercera en discordia era otra de las especulaciones. Algo que se terminó confirmando después del divorcio. El bullying hacia la nueva pareja del actor terminó en un video de ‘basta’ de la actriz. Y aunque nadie lo confirma, Bazán también estaría intentando rehacer tu vida con otro actor, Santiago Ramundo.

Aunque claramente Geraldine y Gabriel ya nada tienen que ver, los escándalos los persiguen, ambos siguen defendiéndose y apoyándose. Un ejemplo, fue la acusación de que cuando estaban juntos él le había contagiado una enfermedad de transmisión sexual a ella. Algo de ambos no solo desmintieron, sino que también repudiaron.

7- LILI ESTEFAN: UN EMMY CON SABOR A DIVORCIO

Otra que viene arrastrando sus escándalos desde el 2017 es Lili Estefan. Ella anunció la separación de su esposo, Lorenzo Lauces, pero recién este año confirmó, en entrevista con su propio show, ‘El Gordo y La Flaca’, los motivos. Un paparazzi llegó a la producción del programa de Univision ofreciendo unas fotos de su esposo con otra mujer, imágenes que decidieron comprar para que sus hijos no sufrieran al verlas.

Pero eso no fue todo, en la semana que ganó su primer Emmy, La Flaca también recibió la demanda de divorcio de parte de su ex, algo que nos lo confirmó en una entrevista en exclusiva. Al cierre de este año ella sigue soñando con regresar con el padre de sus hijos… ¿y él? Lorenzo vive con la mujer con quien le sacaron las fotos.

8- WILLIAM VALDÉS: DESPLANTE, BERRINCHE Y DROGAS

Mientras retoma su carrera como presentador de ‘Buenos Días Familia’, para Estrella TV, William Valdés se ha visto involucrado en varios escándalos. La mayoría tiene que ver con sus dichos y desdichos. Le dijo a People en Español que ninguno de sus ex compañeros de ‘Despierta América’ se había acercado a él durante la depresión que le causó la salida del show, aseguró que hasta la relación con Karla Martínez y Alan Tacher era nula y que había sido desinvitado al aniversario del show matutino de Univision.

Semanas después, en entrevista con nosotros, Valdés aseguró que habían tergiversado sus dichos y que sí se comunica con Karla y Alan. Pero luego, le volvió a dar una entrevista a People donde confesó que su salida del matutino de Univision había sido por los errores que cometió por culpa de sus adicción a las drogas.

9-CHEF JAMES Y ELENCO DE ‘EL SEÑOR DE LOS CIELOS’: SUSPENDIDOS

Telemundo tenía por primera vez la transmisión del Mundial de Fútbol y soñaba con que todo fuera un éxito, sin embargo terminó en escándalo. La cadena decidió suspender, por tiempo indeterminado, a Chef James, Janice Bencosme y algunos actores de ‘El Señor de Los Cielos’ después de que éstos hicieran gestos, según ellos, racistas al celebrar el triunfo de Corea del Sur ante Alemania. Silencio, abogados, disculpas y división en las redes sociales entre quienes pedían sus regresos y quienes sus cabezas. Cuando terminó el evento deportivo, todos volvieron a sus trabajos, los ratings subieron y llegó la paz.

10- DANIELA CASTRO: ROBO, DETENCIÓN Y ¿ABSOLUCIÓN?

El 29 de septiembre nos despertamos con la noticia de que Daniela Castro había sido detenida en San Antonio, Texas, por supuestamente haber robado mercancía en la tienda Saks OFF 5th. Luego de pagar 800 dólares de fianza quedó libre. Durante meses guardó silencio. Se habló de multa, cárcel y hasta deportación.

Sin embargo, la fiscalía y el juez no encontraron suficiente evidencia para culparla y quedó absuelta. “Lo único que me lastimó en lo más profundo de mi ser fue el daño emocional, el daño tan terrible que le hicieron a mi familia, el daño que me hicieron a mí sobre todo porque condicionaron a mis hijos”, dijo la actriz cuando finalmente rompió el silencio. Hoy evalúa demandar a la tienda y al empleado que la acusó y llamó a la policía.

11- ALEJANDRO FERNÁNDEZ: LAS BORRACHERAS Y LOS BOCHORNOS

Alejandro Fernández lleva años haciendo desplantes, poniéndose agresivo o mostrando cambios drásticos en su personalidad. Muchos son los que aseguran que todo esto se debe a sus supuestos problemas con las adicciones, entre ellas, el alcohol. Pero este año pasó todos los límites al hacer entrar en pánico a sus compañeros de un vuelo. Totalmente fuera de sí y con un aspecto descuidado, cuando la tripulación de un viaje aéreo le indicó que debía apagar su celular, el prefirió mostrar imágenes de un accidente aéreo, de esa misma aerolíneas, que había sucedido días anteriores.

Se dijo que su padre, Vicente Fernández, le dio el ultimatum y lo mandó a internarse para tratar su problema. Incluso hay quienes aseguran que pasó por un centro de rehabilitación. Ninguna de estas dos versiones han sido confirmadas oficialmente.

12- DEMI LOVATO: ADICCIÓN, PELIGRO DE VIDA Y RESURRECCIÓN

Cuando todo parecía estar bien en la vida de Demi Lovato, y su recuperación era un hecho, una recaída en sus adicciones a las drogas puso en peligro su vida. Con una sobredosis y en estado de inconsciencia fue llevada de emergencia, de su mansión en Los Angeles al hospital. Después de varios días en estado crítico, fue dada de alta e internada inmediatamente en un centro de rehabilitación.

“Siempre he sido transparente acerca de mis adicción. Lo que he aprendido es que esta enfermedad es algo que debo seguir superando y que aún no lo he logrado. Quiero agradecer a Dios por mantenerme viva y bien. Para mis admiradores, estoy eternamente agradecida por todo su amor y apoyo durante toda la semana pasada y más allá. Sus pensamientos positivos y oraciones me han ayudado a transitar en este momento difícil”, fue parte de la carta que publicó en su cuenta de Instagram cuando pudo recobrar la consciencia. Hoy está ya dada de alta y luchando día a día para mantenerse sobria.

13- MIGUEL BOSÉ: SU EX APARECE Y LO METE EN PROBLEMAS

La vida amorosa de Miguel Bosé siempre ha sido un misterio. Solo compartió que fue padre de un par de gemelos y luego de otros dos más con poca diferencia de edad. Pero a unos meses de terminar el año, Ignacio Palau, quien fuera su pareja durante 26 años, y hasta el momento ocultaba, decidió llevarlo a la corte para preservar su derechos y los de sus hijos menores.

El cantante español vive en México con dos de sus hijos: Diego y Tadeo, mientras que los otros dos, Ivo y Telmo viven con su ex en España. Esto promete recién comenzar, pues ambos deberán verse en corte y además, allegados a Bosé aseguran que el cantante demandará también a su expareja por revelar intimidades de la relación.

14- LAURA BOZZO VS CRISTIAN ZUAREZ: ‘EL DESGRACIADO’ Y ‘LA ADICTA’

Laura Bozzo se consiguió su propio ‘desgraciado’, su pareja por casi 18 años, Cristian Zuarez, de quien se separó pues aseguró que lo descubrió siéndole infiel. La historia comenzó en escándalo, después pareció tener una tregua que solo duró días. Pero este año la situación se puso peor.

Él dice que ella es adicta a las cirugías y la demanda por un millón de dólares por los años que trabajó a su lado y los contratos que le había negociado y de los que ella no le habría pagado nunca. Ella lo demandó por extorsión y asegura que además de infiel, fue un mantenido todos estos años. Como verás esta guerra promete seguir en el 2019.

15- ADAMARI LÓPEZ: EN PELIGRO SU VIDA Y UN NUEVO MILAGRO

Susto, preocupación, hermetismo y una revelación no esperada. Tras varios días de ausencia de ‘Un Nuevo Día’, el propio show de las mañanas de Telemundo confirmó que Adamari López estaba batallando contra la influenza. Por más de un mes estuvo internada, hasta que, una vez dada de alta, se comunicó con sus compañeros en ‘Un Nuevo Día’ para dar detalles de los terribles momentos que vivió, y que, aunque ya estaba en su casa, debía seguir con el tratamiento.

Lo que pocos saben es que, en verdad la vida de Ada estuvo nuevamente comprometida, pues uno de sus pulmones le habría colapsado. Hoy, con un nuevo milagro para ella, todos sus seguidores cuentan los días para su regreso que, según sus propias palabras, será el 7 de enero.