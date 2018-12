Agenda de Nueva York: Los eventos que no te puedes perder

Durante los próximos días puedes disfrutar asistir a una fiesta argentina, ir a ver un show y tomar unas copas en el Jardín Botánico de la ciudad y asistir a conciertos con el grupo colombiano Rebolú y del merenguero, Sergio Vargas.

Jueves 27

Artesanía latina

Si te quedaste rezagado y todavía necesitas salir a buscar regalos para la familia, una alternativa es La Sirena Mexican Folk Art. Este lugar ofrece artesanía mexicana, peruana, y guatemalteca. La oferta también incluye artículos de decoración. Un porcentaje de las ventas será destinado a fundaciones a favor de inmigrantes hispanos. En el 27 East Third Street (entre 2nd Avenue y Bowery) está abierto de 12 a 7 p.m.

___________________________________________________________________________

Viernes 28

Actividades de invierno para niños

Los más pequeños de la casa pueden integrarse durante este día a lo que promete ser una tarde cargada de entretenimiento al aire libre en Staten Island. Los Urban Park Rangers (guardabosques) invitan a los niños a reunirse junto a ellos alrededor de una hoguera y a disfrutar de diversas actividades. De 11 a.m., a 12:30 p.m. En el parqueo del Clove Lakes Park. Información: http://www.nycgovparks.org

___________________________________________________________________________

Dudamel debuta con la Opera Metropolitana

El reputado músico, compositor y director de orquesta venezolano, Gustavo Dudamel, debuta con la Opera Metropolitana dirigiendo ‘Otelo’, una pieza basada en la obra de Shakespeare con composiciones de Verdi. Dudamel actuará en todas las presentaciones de la pieza, hasta el próximo 10 de enero. Entradas en: http://www.metopera.org

___________________________________________________________________________

Show en el Jardín Botánico

El Jardín Botánico de Nueva York, en El Bronx, ofrece la oportunidad de ver su tradicional Holiday Train Show de forma diferente. Este viernes 28 y sábado 29 puedes asistir a Bar Car Nights, en esta aventura podrás comprar bebidas de uno de los bares que tiene el Jardín Botánico durante esta temporada, ver el Holiday Train Show, observar la creación de esculturas de hielo y cantar villancicos con el acompañamiento de pianistas y escuchar grupos cantar a capella.

___________________________________________________________________________

Cine: Proyección gratuita de ‘Home Alone 2’

Aprovecha para reunir a toda la familia y ver la proyección de la cinta ‘Home Alone 2: Lost in New York. Puedes ver esta película, protagonizada por Macaulay Culkin, en el Lost Battalion Hall Recreation Center 93-29 Queens Boulevard, en Queens. Se recomienda llegar temprano. La proyección comenzará a las 6:15 y se prolongará hasta las 8:15 p.m. Información: http://www.nycgovparks.org

___________________________________________________________________________

Sábado 29

Fiesta argentina

Participa de una gala argentina en la que podrás disfrutar de una presentación artística e integrarte a las clases. La noche, que requiere a los invitados vestir atuendos blanco y negro, comienza a las 9 p.m., con una clase de milonga de la mano de los bailarines Adrian Veredice y Alejandra Hobert. El show está pautado para las 11:45 p.m. Entrada: $25. En Stepping Out Studios, 37 West 26th Street, 9th floor.

___________________________________________________________________________

Concierto: Chus y Ceballos

Acompaña al popular dúo español de DJ’s, Chus y Ceballos, en Schimanski. Esta mancuerna musical que ha colaborado con artistas como Madonna y Shakira y que toca con igual frecuencia en pequeños clubs y multitudinarios festivales alrededor del mundo. Chus y Ceballos son, además pioneros y creadores del movimiento conocido ‘Iberican Sound’. En el 54 N. 11th Street. De 10 p.m., a 4 a.m. Entradas: http://www.schimanskinyc.com

___________________________________________________________________________

Concierto: Grupo Rebolú

Escucha en vivo la música del Grupo Rebolú. Esta banda, está integrada por Ronald Polo, vocalista, compositor y gaitero, Morris Cañate, percusionista y Johana Castañeda trae a escena música afro colombiana, proveniente de la costa caribeña de Colombia. Rebolú mezcla en su propuesta cumbia, porro, chalupa, tambora y bullerengue. En Terraza 7, en Queens. Desde las 10 p.m. Entrada: $15. Información: http://www.terraza7.com

___________________________________________________________________________

Clases gratuita de zumba

Este y todos los sábados puedes participar de una clase gratuita de zumba que te permitirá desconectarte de la rutina, recargar energías y sobre todo poner en forma el cuerpo. Las clases, que están a cargo de un experto, se imparten en Poe Park Visitor Center, ubicado en el Poe Park, 2640 Grand Concourse, en El Bronx. De 10 a.m., a 11 p.m.

___________________________________________________________________________

Domingo 30

Una visita al pasado en tren

Entra a una máquina del tiempo durante un paseo en tren por la ciudad. Pero no se trata de un tren común, el New York City Transit Museum ofrece ahora la oportunidad de explorar trenes que datan de 1930. Los recorridos se realizan en diversas rutas y horarios en el área metropolitana. Para más información sobre esta experiencia visita: http://www.nytransitmuseum.org/holidaynostalgiarides/

___________________________________________________________________________

Lunes 31

Concierto: Sergio Vargas

Acompaña al merenguero dominicano, Sergio Vargas en una noche que promete ser inolvidable. El cantante conocido por temas como ‘La ventanita’, ‘Si algún día la ves’ y ‘Marola’ ofrecerá un concierto junto la cantante de música urbana, ‘La insuperable’, en La Casa del Mofongo. Información: http://www.boletosexpress.com