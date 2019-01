Adiós a los abdominales tradicionales

Durante muchos años los abdominales han sido los ejercicios más practicados para trabajar la pancita y tonificar la zona central del cuerpo, conocida como “core”. Sin embargo, mucho se ha dicho ya sobre las posibles lesiones que este tipo de ejercicios pueden provocar en la espalda baja al producir tensión en la columna vertebral.

De acuerdo con los expertos de la Escuela de Medicina de Harvard, el mejor ejercicio para tonificar el abdomen en 2019 no son los famosos abdominales, sino las planchas.

Las planchas o “planks” no sólo ponen a trabajar los músculos del abdomen sino también varios grupos musculares en los costados del cuerpo y en la espalda. Para lograr el ansiado “6-pack” en el abdomen, es necesario ejercitar todos estos músculos, no sólo el vientre. Además, las planchas causan menos lesiones y no requieren ningún equipo especializado para practicarse.

Los abdominales están desaconsejados porque, al acostarse sobre la espalda y empujarse contra el suelo para levantar el tórax, se presionan los músculos conocidos como flexores de cadera, que abarcan de las vértebras lumbares a los muslos. Es por ello que pueden provocar dolor en la espalda baja.

Cómo hacer una plancha correctamente