La raíz de tu problema

Si quieres cumplir tus metas, la única resolución que debes trazarte este año es: ¡quererte más!.

Hay algo que todos los seres humanos tenemos en común a principios de Enero, y es que nos imponemos alguna meta para cumplirla este año. ¿Cuál es la tuya? ¿perder peso, dejar de fumar, salir de tus deudas, conseguir un mejor empleo, pasar más tiempo con la familia.

Éstos son sólo algunos de los propósitos más populares en esta época pero lamentablemente, según las estadísticas, para la tercera semana de enero el 80% romperá su resolución y regresará a sus viejos hábitos.

¿Por qué es tan difícil lograr los propósitos de Año Nuevo? Hay varias razones que podrían justificar el por qué no cumplimos con las metas que nos proponemos. Puedes pensar que tal vez sea porque nos falta motivación o porque no tenemos un plan detallado para lograrlo o porque la meta era poco realista o quizás porque nos falta fuerza de voluntad.

Es cierto que cualquiera de estos motivos puede afectar el cumplimiento de un objetivo pero la raíz del problema radica en algo mucho más serio.

Te voy a revelar la principal razón por la cual no cumplimos nuestros propósitos de año nuevo: ¡carecemos de amor propio! No importa cuál sea tu propósito o deseo en la vida, si no te quieres lo suficiente, inconscientemente tomarás decisiones que no te ayudarán a conseguir lo que deseas. Por lo tanto, si quieres cumplir tus metas, la única resolución que debes trazarte este año es: ¡quererte más!.

