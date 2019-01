‘La Voz’ vs. ‘Mira Quién Baila’: ¿Quién ganó?

View this post on Instagram

¿Qué te pareció la primera gala de @lavozus? ¡Noche de audiciones, noche de mucho talento! Te esperamos el próximo domingo a las 9/8C solo por la señal de @telemundo. 🔥🤘🏻🎤 #LaVozUS @luisfonsi @laguzmanmx @carlosvives @wisin