“El Chapo”, Kate del Castillo y Sean Penn al estilo de Los Simpson

View this post on Instagram

Catherine Deneuve "Vive la liberté d'importuner? (Long live the freedom to importune?) #BREAKTHESILENCE by aleXsandro Palombo. “Pour certains hommes, la liberté d’importuner une femme peut vouloir dire être autorisé à la harceler et le harcèlement est une agression qui, dans de nombreux cas, porte à la violence physique ou pire. Ce genre d’affirmation est le plus beau cadeau qu’une femme puisse faire aux violents. C'est soutenir l’abus de pouvoir perpétré par de nombreux hommes contre les femmes dans tous les milieux. Combien d'hommes lâches et violents se sont senti encore plus autorisés et justifiés suite aux propos d’un personnage public comme Catherine Deneuve? La violence contre les femmes est un cancer social qui ne connait ni barrières ni statut. Elle peut toucher n’importe qui. Pour pouvoir vaincre ce fléau, nous devons utiliser la culture comme antidote. Eduquer nos jeunes afin de les sensibiliser sur les thèmes du respect et de l’égalité. Importuner une femme est une régression sociale et culturelle.” aleXsandro Palombo. "For some men, the freedom to bother a woman may mean 'being allowed to disturb', the freedom to disturb may mean 'being allowed to harass' and harassment is an assault that in many cases leads to physical violence, or worse. This kind of affirmation is the best gift a woman can offer to someone violent. It means supporting the abuse of power perpetrated by many men against women of any status. How many coward and violent men felt even more empowered and justified by the words of a public figure like Catherine Deneuve? Violence against women is a social cancer that knows no barriers or status. Anyone can become a victim. To overcome this scourge, we must use culture as an antidote. Educate our young people to raise awareness on the themes of respect and equality. To harass a woman is a social and cultural regression." aleXsandro Palombo. #Art #PopArt #ModernArt #Campaign #Campagne #CatherineDeneuve #Celebrity #Feminism #Feminist #Feminista #TimesUp #GenderEquality #Awareness #Violenceagainstwomen #WomenRights #Female #Domesticviolence #Verbalabuse #ViolenceConjugale #ViolenceDomestique #StopViolenceAgainstWomen #HumanRights #MeToo