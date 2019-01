Sobre carga pública

La Línea Telefónica Directa para Nuevos Americanos está recibiendo llamadas de residentes permanentes legales (personas con tarjetas de residencia) que han oído que una nueva ley podría significar la pérdida de su tarjeta de residencia si reciben beneficios públicos (por ejemplo, SNAP/Medicaid) y la posibilidad de viajar fuera de los Estados Unidos. Esta es simplemente información incorrecta. Nada ha cambiado para los residentes permanentes que son elegibles para recibir beneficios públicos y que viajan al extranjero. Sin embargo, si un residente permanente planea estar fuera de los Estados Unidos por más de 180 días, o tiene condenas penales, esta persona debería consultar con un abogado de inmigración antes de hacer planes de viaje.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) introdujo la propuesta de una norma que ampliaría los tipos de beneficios a ser considerados para determinar si alguien es o no un cargo público.

En general, solo los que están solicitando una tarjeta verde o los no inmigrantes cambiando o extendiendo su estatus legal en los Estados Unidos se verán afectados por los cambios propuestos una vez la regla se convierta en algo definitivo. Asilados, refugiados, ciertas víctimas de violencia doméstica, la gran mayoría de los residentes legales permanentes y otras ciertas personas no tienen que preocuparse acerca de ser una carga pública. Recibir beneficios públicos no afecta la elegibilidad para convertirse en ciudadano estadounidense.

Recibir estos beneficios públicos adicionales solo podría ser contraproducente para alguien si esa persona está aplicando para una green card (tarjeta de residencia), esta cambiando el estado de su visa o extendiendo la misma DESPUÉS de que la nueva regla se convierta en algo permanente, lo cual podría tomar varios meses. Recibir asistencia en efectivo (SSI, cash assistance) y servicios médicos a largo plazo de parte del gobierno ya hacen parte en la determinación de carga pública.

Una vez más, esta regla no es definitiva y podría aun tardar varios meses. Si usted está preocupado y tiene preguntas, es mejor no renunciar a los beneficios públicos para los cuales es elegible en este momento, sino más bien consultar acerca de su situación con un abogado o una agencia de inmigración sin ánimo de lucro.

Tanto la ciudad como el estado de Nueva York financian agencias sin fines de lucro para brindar asesoramiento y asistencia legal gratuita a quienes no pueden pagar por un abogado. Ahora es más importante que nunca obtener el asesoramiento legal correcto, así que deje saber a todos que deben llamar a la Línea Telefónica Directa para Nuevos Americanos al 1-800-566-7636 para ser referidos a proveedores de servicios legales de inmigración sin ánimo de lucro. Los residentes de la ciudad de Nueva York también pueden llamar al 311 y mencionar a ActionNYC para concertar una cita con un proveedor de servicios legales de inmigración sin fines de lucro. Es importante anotar que siempre se debe tener cuidado con los notarios a quienes no se les permite brindar asesoría legal en los Estados Unidos y quienes cobran por sus servicios. La ayuda incorrecta podría causar grandes daños.

La Línea Telefónica Directa para Nuevos Americanos es operada por Caridades Católicas de Nueva York con el apoyo de la Oficina para Nuevos Americanos del Estado de Nueva York.

-Nina R. McDermott, Abogada Gerente de la Línea Telefónica Directa y de Capacitación de la División de Servicios de Inmigración y para Refugiados de Servicios Comunitarios de Caridades Católicas