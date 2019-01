Tus libras de más y tu suerte en el amor

No puedes achacar la falta de pretendientes a tu sobrepeso. Busca la verdadera razón por la que no atraes el amor.

¿Es difícil para una gordita encontrar el amor? Definitivamente, a una mujer que tiene unas libritas de más se le hará más dificultoso encontrar pareja que a una con cuerpo de guitarra. Sin embargo, lo que hará su búsqueda amorosa más complicada no es el sobrepeso, sino las inseguridades que la acompañan.

Es cierto que los hombres se enamoran por los ojos y para ellos es sumamente importante que su mujer sea atractiva. No obstante, ser delgada no es el atractivo principal para los caballeros, ni ser gorda es el repelente más grande para ello. Esto lo descubrí mientras escribía mi libro “Si soy tan buena, ¿Por qué estoy soltera?”.

Entrevisté a 52 hombres entre las edades de 24 y 56 años, a quienes les pregunté: ¿Qué es para ti una mujer fea? Para mi sorpresa, ninguno dijo: “una gorda”, “una mujer plana” o “una de dientes chuecos”. La mayoría aseguró que una mujer pedante o una mujer desarreglada eran los dos factores que más los detiene a acercarse a una chica.

Esto comprueba que no puedes achacar la falta de pretendientes a tu sobrepeso. Busca la verdadera razón por la que no atraes el amor. Hay tres razones; 1: No te valoras y no te sientes lo suficientemente atractiva y esa inseguridad es el mata-pasión más grande que existe. 2: Si eres gordita dices: “¿Para qué arreglarme? Aunque me maquille y me arregle, sigo siendo una ballena”. Date cuenta que un hombre no le presta atención a una mujer desarreglada. 3: Exiges demasiado, sólo quieres conquistar a un hombre guapísimo y delgado.

Existen millones de delgadas que no tienen suerte en el amor, y a la vez hay millones de gorditas que están felizmente acompañadas. Una mujer rellenita bien arreglada, sonriente y segura de si misma es mucho más atractiva para un hombre, que una “Barbie” con actitud soberbia.

Lo que determina tu suerte en el amor no es cuánto pese tu cuerpo, sino cuánto creas en ti misma.

