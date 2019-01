¡Sorpresa! El Dasa anuncia que será papá

Entra para enterarte cómo dio la noticia

A casi minutos de la medianoche del 25 de enero, El Dasa decidió hacer una confesión en su cuenta de Instagram que causó la sorpresa de seguidores, colegas y amigos: ¡va a ser papá!

Sí, el cantante, quien actualmente se encuentra participando de ‘Mira Quién Baila’, el reality de los domingos de Univision, cumplió el sueño de ser papá a los 30 años, como lo ha dicho en unas cuantas entrevistas.

Acompañado de una foto del ultrasonido del bebé que viene en camino, donde se le ve una manito, El Dasa escribió lo siguiente:

“Hi Everybody 😇👋 Mi Nombre Va A Estar Muy Bonito! hace 5 Años que mis Padres lo Tienen.

me gustaría que Adivinaran Que Voy a Ser…. o Que Quisieran Que mis Papas Tuvieran.(Ellos Ya Saben)

Quiero que sepan Que naceré Pronto. Y Benito Me está Cuidando Desde Antes de que Nadie supiera el ya Sabía!

Siempre Me Da muchos Besitos Y me Protege Nunca se me quiere Despegar… Les cuento que todo Aquí Adentro Está Muy Bien estoy creciendo Mucho.!! Mi Papá Me Canta mucho y me dice que Voy a alegrar Muchas Vidas cuando llegue al Mundo.

Hace Mucho Tiempo que me Desean y Ya pronto Estaré Entre Ustedes en El Mundo Tan Bonito que mi papá me dice que vamos juntos A Caminar.

Algún Día Nos Conoceremos. Y como dice mi Papá ANIMO.! 👋 BYE ME VOY A DORMIR OTRO RATO.!! See you later People! Atentamente…. MI ALEGRIA MAS GRANDE LO QUE TANTO SOÑABA LA EMOCIÓN MAS BONITA QUE MI CUERPO HA SENTIDO EN TODA LA VIDA.! VOY A SER PAPÁ.! 🤠✌🏻🙏🏻🌎 #eldasa”.

El Dasa siempre fue muy reservado con su vida personal, a tal punto que, según su relato, lleva por lo menos 5 años con su pareja, pues asegura que esa cantidad de tiempo lleva buscando a su bebé.

En más de una ocasión el cantante de música regional mexicana ha dicho que el día que presente a la que será la madre de sus hijos, es porque está muy seguro que es una mujer independiente, como lo fue su madre, quien siendo soltera tuvo que salir adelante sin depender de ningún hombre.

¿Quién será la madre de su bebé? ¿será varón o nena? ¿cómo se llamará? Esas respuestas las buscaremos el domingo cuando nos encontremos con él en ‘ Mira Quién Baila’.