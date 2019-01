Mi pareja no socializa ¿Qué hago?

Hay muchas mujeres que enfrentan el reto de tener que lidiar con una pareja antisocial.

Recientemente hice una gran fiesta en celebración del primer aniversario de show María Marín Live. Invité a “Villega y a todo el que llega” (así dicen en Puerto Rico). Hubo música en vivo y comida deliciosa.

Una íntima amiga estaba deseosa de venir a esta celebración. Cuando llegó, me sorprendí porque estaba sola. Le pregunté por su marido y respondió desilusionada: “Ay Maria, mi maridito me dijo que estaba cansado, que le dolía la cabeza, que la fiesta era muy lejos, en fin, miles de pretextos para no venir, ¡es un asocial!”

Hay muchas mujeres que enfrentan el reto de tener que lidiar con una pareja asocial. Este tipo de personas les cuesta interactuar con los demás, son tímidos y generalmente no tienen muchos amigos. Si vives con un asocial sigue estos tips para motivarlo a socializar:

Dale el control: Haz creer a tu pareja que tiene el control de la situación ¿Cómo lo haces? Dale lujos de detalles del evento al que van a asistir; la hora que va a comenzar y la finalizará, quienes asistirán, qué comida y bebida servirán, y hasta que tipo de música tocarán. Esto le ayudará a sentirse cómodo porque conocerá el escenario antes de llegar al lugar.

Reduce el tiempo de socializar: A un asocial lo que más le preocupa es pensar que tendrá que pasar muchas horas con otros, por eso, dile: “Mi amor, te prometo que sólo iremos a la fiesta por dos horas y luego nos vamos”. Esto lo animará a ir porque sabe que será rápido y pronto estará de regreso en casa. Eso sí, ¡cumple tu palabra!

Socializa en tu casa: Trae los amigos a tu hogar. Por ejemplo, organiza una barbacoa y deja que él sea quien elige la hora, la comida, la duración y cuál va a ser la mecánica del la reunión. Esto te ayudará porque conocerá a tus amigos y cuando uno de ellos organice una reunión él ya los habrá conocido.

Con estos tips no volverás a ir a una fiesta sola o con la presión de que quiere irse rapidito, ¡con amor y paciencia puedes convertir a un asocial en el alma de la fiesta!

