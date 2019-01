Defensores de inmigrantes quieren a ‘La Migra’ fuera de las cortes

Tras revelaciones de que los arrestos ejecutados por ICE bajo la Administración Trump en los juzgados de Nueva York aumentaron un 1700%.

NUEVA YORK.– Cuarenta y ocho horas después de que se revelara un informe de la organización The Immigrant Defense Project (IDP), en el que se denunció que los funcionarios del estado de Nueva York están cooperando activamente con ‘La Migra’ en el arresto de indocumentados que acuden a los tribunales, varios defensores de los inmigrantes exigieron este miércoles el cese inmediato de esta práctica.

Los defensores cursaron una carta a Janet DiFiore, Juez Principal de Nueva York, instándola a que prohíba la entrada a los agentes de ICE a los juzgados.

El informe de la IDP determinó que los arrestos ejecutados por ICE bajo la Administración Trump en Nueva York aumentaron un 1700%.

En la carta a DiFiore, la candidata a Defensora del Pueblo

Melissa Mark-Viverito describió su esfuerzos desde 2016 para prohibir la presencia de ICE en los tribunales.

“Los agentes de ICE están aterrorizando a los inmigrantes, dividiendo familias y socavando nuestro sistema de justicia; ya basta. Su presencia en nuestros juzgados intimida a los inmigrantes y ellos no están dispuestos a presentarse. Los testigos no quieren comparecer ante el tribunal y las víctimas de abuso no pueden denunciar a sus abusadores. Nuestro sistema de justicia debe proteger a los vulnerables, no atraparlos”, escribió Mark-Viverito.

Mark-Viverito fue la responsable de prohibir a los agentes de ICE en Rikers Island, y aprobó el primer proyecto de ley de retención de ICE en 2012.

El concejal de Nueva York Andrew Cohen hizo constar que los arrestos de ICE socavan la confianza en el sistema judicial y causan un dolor intenso a las personas en las comunidades inmigrantes que intentan tener su debido proceso en la corte.

“Los agentes de ICE no solo están aumentando el uso de los arrestos, sino que también se niegan a cumplir con sus propios reglamentos al no identificarse o responder preguntas sobre por qué están allí. Debemos proteger a nuestros vecinos de estas injusticias”, insistió Cohen.

La asambleísta estatal Catalina Cruz, se sumó a la iniciativa que busca el cese de operaciones de ‘La Migra’ en los tribunales y que los funcionarios se abstengan de cooperar.

“Los agentes usan fuerza brutal contra las poblaciones vulnerables. Pero las fuerzas de deportación de Trump no nos silenciarán. Continuaremos luchando hasta que ICE esté fuera de nuestras cortes”, dijo Cruz.

Entre tanto César Vargas, director de la Coalición de Acción DREAM puntualizó que como inmigrante indocumentado y ‘Dreamer’, se siente horrorizado por el aumento de arrestos de inmigrantes en los juzgados.

“La Administración Trump está tratando de enviarnos un mensaje de que no somos deseados ni bienvenidos, pero los neoyorquinos pueden defenderse impidiendo que estos agentes destruya a nuestras familias sin el debido proceso. Espero que la juez DiFiore tome la decisión correcta e inmediatamente ponga fin a estas prácticas en Nueva York”, dijo Vargas.