Asesinan brutalmente a Francisco Fourcade, cantante de narcocorridos

La noticia llega a 1 mes de que él desmintiera que lo habían matado

Francisco Fourcade, cantante de narcocorridos, fue encontrado muerto el lunes de esta semana en Guaymas, Sonora, México.

Según reportes locales, el intérprete viajaba con dos amigos en un automóvil cuando fue interceptado por otro vehículo que empezó a dispararles.

El conductor del auto murió en el encuentro mientras que el otro acompañante quedó a salva. Reportaron que Fourcade había podido escapar de la escena pero su cuerpo fue hallado sin vida frente a la Universidad Vizcaya.

El cantante de 23 años era conocido por haberle dedicado una canción a Nemesio “El Mencho” Oseguera, líder del cartel de Sonora nueva generación.

Fue hace un mes que Francisco había desmentido su muerte cuando se había reportado que lo habían baleado.

“Todo está bien, ya no quiero más notas. Tanto he trabajado y batallada y la he ‘perriado’ mucho para lograr lo poquito que he logrado en mi carrera musical”, escribió en Instagram.

“Yo vengo de abajo, a mi nadie, ni nadie me ha regalado nada. Yo no ocupo de narcos ni de mafias para que mi música haga ruido”, agregó.