Es difícil mencionar un escenario donde Daddy Yankee no se haya presentado, considerando sus 30 años de trayectoria artística. Sin embargo, el “Big Boss” ya se prepara para un evento digno de su fama: el festival Coachella 2027.

El artista puertorriqueño, considerado una de las figuras fundamentales en la expansión internacional del reguetón, figura entre los nombres anunciados para el reconocido espectáculo, donde tendrá una presentación especial titulada Daddy Yankee In The Desert.

Ahora la expectativa está puesta en una posible combinación de dos etapas que han marcado su trayectoria musical. Por un lado, el intérprete de “Gasolina” y “Rompe”, canciones que ayudaron a convertir el reguetón en un fenómeno mundial. Y por otro, el nuevo hombre que usa la música como una plataforma para alabar a Jesucristo, con mensajes de espiritualidad y transformación personal.

Aunque todavía no se conoce un repertorio oficial, y seguramente no podrá saberse hasta que lo veamos sobre el escenario, existen antecedentes que permiten anticipar qué podría presentar el llamado “Big Boss” ante el público de California.

La próxima edición de Coachella se celebrará durante dos fines de semana: del 9 al 11 y del 16 al 18 de abril de 2027, en el Empire Polo Club de Indio, California.

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¿Daddy Yankee cantará sus clásicos del reguetón en Coachella?

Todo apunta a que sí, pero la conversión a Cristo tiene sus luchas personales. Su reciente aparición en los Latin Grammy, donde recibió el reconocimiento como “Persona del Año 2026”, ofrece una pista importante sobre cómo está manejando su legado musical.

Durante el homenaje celebrado el 12 de noviembre en Las Vegas, varios artistas interpretaron canciones emblemáticas de su carrera, entre ellas “Gasolina”, “Rompe”, “Lo Que Pasó, Pasó” y “Ella Me Levantó”. El propio Daddy Yankee también subió al escenario para cantar “Sonríele”, “BOTZ” y “Lo Que Pasó, Pasó”.

Esto último demostró que Daddy Yankee no ha descartado interpretar canciones de su catálogo anterior, incluso después de hacer pública su transformación espiritual.

Por esa razón, sería razonable esperar que en Coachella incluya algunos de los temas que lo convirtieron en una referencia internacional del género urbano. Otros temas como “Limbo”, “Dura” y “Con Calma” podrían formar parte de una selección que conecte con varias generaciones.

Daddy Yankee, de 50 años, estuvo casado con Mireddys González y es padre de tres hijos. Crédito: Bernat Armangue | AP

¿Qué tipo de espectáculo podría presentar el Big Boss?

El nombre Daddy Yankee In The Desert genera algunas ideas sobre una producción especial para su debut en el festival. Incluso, ya asoma que su presentación podría tener un trasfondo cristiano.

Según la Biblia, estar en el desierto representa una etapa de prueba, formación y dependencia de Dios, tanto en un sentido geográfico como en momentos difíciles de la vida. No es un destino final, sino un proceso de transición.

“Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado cuarenta días y cuarenta noches, tuvo hambre” (Mateo 4:1-2).

También existe la posibilidad de que el artista utilice recursos audiovisuales para narrar su evolución personal y profesional. Una presentación que recorra sus inicios en Puerto Rico, su consolidación como figura mundial del reguetón y su transformación espiritual permitiría darle un hilo conductor al espectáculo. Todo escenificado en un desierto.

En ese contexto, canciones como “Sonríele” podrían funcionar como una representación de su presente, mientras que sus éxitos históricos servirían para recordar el camino que lo llevó a convertirse en uno de los artistas latinos más influyentes de las últimas décadas.

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