Declaraciones de Trump acrecientan la polémica sobre el aborto en Nueva York

El Presidente criticó la nueva Ley de Salud Reproductiva pero el gobernador Cuomo salió en su defensa

Cuando Bianca Valentín se enteró que la Legislatura estatal había aprobado la Ley de Salud Reproductiva, un cambio que modifica la legislación de salud pública de Nueva York despenalizando así el acceso de las mujeres a los abortos y protegiendo a los médicos que los realizan, la decepción se apoderó de ella.

Más allá de una ley, para Valentín, una neoyorquina de sangre boricua que vive y trabaja en El Barrio, el tema es personal. A sus 33 años, la hispana vive con la tristeza de que, debido a problemas de salud, no puede tener hijos.

“Para mi es una pena. Para mi eso no está bien”, dijo Valentín, agregando que piensa así “porque hay muchas mujeres como yo que no pueden tener hijos y otras que los tienen y no los quieren”.

Parte de la preocupación de la hispana radica en que el cambio en la Ley, aprobada el pasado 22 de enero por la Asamblea y el Senado en Albany y firmada por el gobernador Andrew Cuomo, permite abortos después de las 24 semanas de gestación, o seis meses de embarazo.

“Yo creo que las mujeres tenemos derecho de hacer lo que queramos, pero hasta cierto punto y me parece que ya a las 24 semanas no está bien”, apuntó la puertorriqueña.

Y Valentín no está sola. Ella hace parte de un grupo creciente de neoyorquinas que critican la aprobación de la legislación, y que tras los ataques que realizó el presidente Donald Trump a la ley de Nueva York durante su discurso sobre el Estado de la Unión el martes en la noche, pidiendo al Congreso que apruebe la prohibición del procedimiento a esa altura del embarazo, se han exacerbado.

“Los legisladores de Nueva York aplaudieron con alegría la aprobación de la legislación que permitiría arrancar al bebé de la matriz de la madre momentos antes de nacer”, dijo Trump en su discurso. “Estos son bebés hermosos que viven y sienten y que nunca tendrán la oportunidad de compartir su amor y sus sueños con el mundo”.

Sandra Rodríguez está de acuerdo con lo expuesto por el mandatario. Para ella, madre de 4 y abuela de 6, y una fuerte opositora del aborto en Nueva York, “esta ley es una asquerosidad”.

“No deberían permitir que las mujeres aborten. Eso honestamente para mi es una asquerosidad”, apunto la puertorriqueña de 50 años, quien, aunque catalogó al presidente Trump como “un payaso”, recalcó estar de acuerdo con la idea de que se prohíba el aborto a nivel federal.

“Yo no creo en el aborto. Eso es matar a un niño, y cada quien tendrá su opinión pero yo estoy de acuerdo con esa idea del Presidente”, indicó Rodríguez.

Crece la polémica

Mientras la polémica se acrecienta en la opinión pública de Nueva York, Cuomo salió en defensa de la legislación, aclamándola como una “gran victoria para el derecho de la mujer a elegir y un antídoto contra un Tribunal Supremo conservador” que, según asegura, podría anular la decisión anterior de 1973 de la misma Corte Suprema conocida como “Roe v. Wade”, que legalizó el aborto a nivel federa.

“Esta noche (el martes), el presidente Trump propuso retirar las protecciones provistas por Roe v. Wade, la ley de nuestra nación por 46 años afirmada y reafirmada por numerosos tribunales supremos”, dijo Cuomo en un comunicado en respuesta a los comentarios del Presidente en su discurso.

“Nueva York tiene un mensaje para quienes difunden mentiras y temor, para así controlar las decisiones de salud reproductiva de las mujeres: No sucederá. No ahora. Nunca”, apuntó el mandatario neoyorquino.

Cuomo fue más allá. Este miércoles protagonizó la página de opinión de The New York Times, en la cual, a través de una columna titulada “El asalto de Trump a los derechos de aborto debe ser rechazado”, el Gobernador declaró que los comentarios del Presidente “hacen parte de la escalada de la extrema derecha en sus ataques a los derechos constitucionales de una mujer”.

“Vale la pena recordar que en 1999, mucho antes de postularse para la presidencia, el Sr. Trump se describió a sí mismo como ‘muy pro-aborto’. Hoy en día dice ser anti-aborto y descaradamente corteja a la derecha religiosa para ganar votos”, alegó Cuomo, quien aclaró que la Ley de salud Reproductiva garantiza el derecho de la mujer al aborto en las primeras 24 semanas de embarazo o cuando el feto no es viable, y lo permite después solo cuando la vida o la salud de una mujer está amenazada o en riesgo.

Entre tanto, la presidenta y CEO de Planned Parenthood de la ciudad de Nueva York, Laura McQuade, aseguró que las reclamaciones del presidente Trump sobre la atención del aborto en Nueva York “son evidentemente falsas y están diseñadas exclusivamente para mentir a los estadounidenses para evitar que se apruebe una legislación más progresista que proteja los derechos de aborto en otros estados. Este es un movimiento calculado y orquestado basado en hechos falsos y miedos”.

“En PPNYC, trabajamos con socios y simpatizantes durante más de una década para asegurarnos de que, independientemente de lo que suceda en el Congreso o la Corte Suprema, los neoyorquinos (y aquellos de fuera de Nueva York a quienes podamos necesitar servir en el futuro) tengan acceso a los servicios de aborto que tienen hoy y que necesitarán en el futuro”, enfatizó McQuade.

Alimentan confusión

Sin embargo, pese a que tanto Cuomo como otros oficiales electos han venido trabajando en explicar los puntos principales de la Ley de Salud Reproductiva, algunos detractores se han encargado de visibilizar temáticas que, aunque parecen alejadas de la realidad expuesta en la legislación, alimentan la confusión y la preocupación en la comunidad.

Los últimos días han sido un ejemplo claro de la dificultad por la que atraviesa la relación entre representantes de la Iglesia Católica de Nueva York y la Gobernación, expuesta recientemente por el cardenal Timothy Dolan, quien criticó con dureza a Cuomo en una columna de opinión publicada en el New York Post.

“Ha sido un momento difícil para los católicos fieles recientemente en la frenética carrera de nuestro Gobierno estatal por ideas ‘progresistas'”, escribió Dolan. “Pienso primero en la macabra ley radical de expansión del aborto, que permite el aborto hasta el momento del nacimiento”.

“Descarta todos los cargos contra un abortista que permite que un bebé abortado, que de alguna manera sobreviva a las tijeras, bisturí, solución salina y desmembramiento, muera ante sus ojos; ordena que, para que un aborto sea más conveniente y fácil, un médico no tenga que realizarlo; e incluso podría usarse para suprimir los derechos de conciencia de los profesionales de la salud, no para ayudar en los procedimientos espeluznantes”, se lee en el documento de Dolan, publicado el pasado 28 de enero, varios días después de la aprobación de la Ley.

Pero, contrariamente a lo que afirma el Cardenal, la Ley de Salud Reproductiva no permite los abortos minutos antes del nacimiento, ni permite los abortos en el tercer trimestre “por ninguna razón”, explicó el Gobernador. “Los procedimientos del tercer trimestre son extremadamente raros, y representan solo el 1 por ciento de todos los abortos. La opción está disponible exactamente por la razón indicada en los casos de Roe y caso posteriores: proteger la vida o la salud de la mujer”, recalcó el mandatario.

“Es una opción”

Para Daniela Madrid, una colombiana estudiante de enfermería de 22 años, la discusión sobre los derechos reproductivos de la mujer es una tema que debería darse en círculos femeninos. Su experiencia trabajando con todo tipo de mujeres hispanas en la zona de Jackson Heights, en Queens, asegura le ha dado la habilidad de entender que “el aborto es una opción”.

“Las mujeres merecemos tener la opción de decidir sobre nuestros propios cuerpos y me parece que cuando vemos al Presidente o al mismo Gobernador apropiarse de temas que solo entendemos nosotras es incómodo y perjudicial”, apuntó la joven. “La opción es clara y lo importante es que las organizaciones y el mismo gobierno sepa explicar cuales son los cambios para no seguir alimentando la ignorancia”.