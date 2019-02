El meme de Pelosi burlándose de Trump hace estallar las redes

Pelosi se robó el show durante el discurso del Estado de la Unión con sus expresiones faciales

No había terminado el esperado discurso del Estado del Unión de Donald Trump y ya las redes lo convertían en tendencia.

A diferencia del año pasado cuando el propio presidente se aplaudió a sí mismo durante su alucoción, este año fue su archirival y líder del partido demócrata Nancy Pelosi que de una forma burlona e irónica aplaudió una y otra vez al presidente dejando ver su incredulidad sobre las promesas del magnate.

Y fue en una de estas ocasiones en la que Pelosi se paró de su silla y con una cara llena de ironía aplaudió con manos extendidas al presidente volviéndose en tendencia en las redes a los pocos minutos.

Imagine the amount of memes we’re gonna get with Nancy Pelosi clapping like this pic.twitter.com/Yr65w0ZXM7 — T🥀 ™ (@stan_elites) February 6, 2019

Desde entonces los usuarios de las redes empezaron a subtitular la foto con todo tipos de mensajes referentes al presidente y su gobierno así como de otra variedad de temas.

Vea a continuación los diversos y divertidos memes de la foto de Nancy Pelosi aplaudiendo irónicamente al presidente Donald Trump.

Nancy Pelosi is the BDE version of that picture of Natalie Portman clapping pic.twitter.com/CSSLctHs2d — Courtney Anne Bree (@courtneyabree) February 6, 2019

— Parker Molloy (@ParkerMolloy) February 6, 2019