Karla Monroig se une como vocera de la ‘radio maratón’ de St. Jude

"Ningún padre quiere pasar por una experiencia como esta, y St. Jude brinda esa paz y esperanza"

Como todos los años, St Jude Childrens Hospital realiza su ‘radio maratón’ junto a Univision radio a lo largo del país, con la intención de concientizar sobre la importancia de donar, conseguir los llamados ‘Ángeles de Esperanza’ y compartir las historias de amor y recuperación de los niños que pasaron por sus maravillosas instalaciones.

Los famosos no son ajenos a esta gran labor, y son los primeros en sumarse para decir ‘presente’ en la recaudación. Karla Monroig, quien lleva varios años colaborando de cerca con St Jude, es una de las voceras de este ‘radio maratón’ que comienza el 7 de febrero a las 8 AM y termina el 8 de febrero a las 10 PM. En exclusiva hablamos con ella, quién además nos comparte qué sintió al visitar por primera vez el Hospital en Memphis.

Pregunta: Además de trabajar de cerca con St Jude, tuviste la oportunidad de visitar el hospital, ¿cómo fue esa experiencia?

Karla Monroig: Llevo ya varios años trabajando con St. Jude, pero no fue hasta el año pasado que tuve la oportunidad de visitar el hospital, y ver la maravillosa labor que hacen. Es increíble como no te sientes que estuvieras en un hospital, es un olor agradable, el ambiente es hasta divertido, y eso hace que la mente de los familiares y los niños se vaya a otro lugar y no sean tan pesada y tan dura la prueba que les está tocando vivir como familia.

Esta vez tengo la oportunidad de apoyar el ‘radio maratón’ desde Miami, invitando a algunos de mis compañeros, de mis amigos, de mis colegas que se van a convertir en ‘Ángeles de Esperanza’, y llevar la voz de alerta. Somos nosotros los donantes los que podemos hacer posible que ningún familia reciba una cuenta por los servicios. Una de las cosas más importantes, es no solo saber que nuestro hijo o familia está en las mejores manos, donde todo el tiempo se están haciendo investigaciones para encontrar la cura, sino que también se pueden quitar la preocupación de que tengan que pagar estos altos costos de lo que es la salud en Estados Unidos.

P: Cada dólar que se dona se aprovecha en tratamiento, y además le dan casa, comida y transporte a los familiares para que solo se dediquen a acompañar a sus niños.

K.M.: Lo más impresionante de todo esto es poder palpar, no haces más que llegar al predio de St. Jude Childrens Hospital, y en cada paso que das estás viendo cada centavo de ese donativo, que yo prefiero llamarlo inversión. Creo que cuando hacemos una donación en St. Jude estamos invirtiendo en la salud, en encontrar la cura contra el cáncer, en la paz de una madre o un padre, invirtiendo en la esperanza de un niño que tiene cáncer, una enfermedad que ya debería ser erradicada, y que St Jude trabaja todos los días incansablemente para encontrar la cura.

P: ¿Qué fue lo que más te impresionó?

K.M.: Es importante destacar que no solo el niño que va a St. Jude tienen posibilidad de recibir el tratamiento, sino muchos de los niños que no pueden viajar también, porque se comparten en conocimiento con diferentes hospitales al rededor del mundo. Es impresionante en América Latina como funciona esto, la comunicación que hay entre médico y médico para que puedan continuar, los que salen de aquí el tratamiento en sus países o de repente alguno que puede quedarse en sus países y hacer un buen tratamiento de St. Jude, pues los médicos les dan los protocolos.

P: Pocos saben que con esta inversión no solo salvan vidas, sino que también tienen estudios como una máquina que está estudiando la prevención del cáncer desde el vientre materno…

K.M.: Y es por eso que es importante el donativo de la gente porque se invierte en tecnología. La única manera de poder erradicar esta enfermedad es poder estudiarla y hacer las investigaciones pertinentes. La taza de mortalidad ha desminuido muchísimo y eso es gracias a todo lo que se está haciendo. Y en St. Jude se encuentra lo último en tecnología, es por eso que es tan importante donar al hospital y seguir enviándole ayuda a tantos niños al rededor del mundo.

P: Para los que se suman a conocer esto de la ‘radio maratón’, ¿cuéntanos como funciona?

K.M.: Hay muchas maneras de convertirse en ‘Ángeles de Esperanza’ y ayudar a St. Jude. En cuanto al radio maratón pueden llamar al 1-800-998-8432 o entrar a la página www.stjude.org/camiseta y hacer su aportación única o una aportación mensual. Si te unes a la campaña ‘This Shirt Saves Lives’ puedes adquirir tu camiseta oficial, que está espectacular… Es la camiseta de moda que tienes un compromiso con la salud y puedes unirte con esta campaña. Hay que estar muy pendiente de las emisoras de Univision radio en los diferentes ciudades, o para que puedas ayudar y convertirte en ‘Ángel de Esperanza’ que está cumpliendo frutos.

P: Tú que llevas tantos año apoyando esta causa, y que has estado en el hospital, ¿qué les dices a las personas que todavía tienen dudas de donar, y de si su dinero irá en verdad a la causa?

K.M.: Es completamente válido dudar a la hora de dar dinero a personas a quien no conoces, pero definitivamente en St. Jude hemos podido, no solo con los reportajes y las campañas mostrar los resultados que dan esas donaciones, sino que en verdad pude palpar que, cada centavo que se dona se utiliza para bien, para luz de esperanza a un niño que lo necesita, y para darle paz mental y tranquilidad a los padres que están en este proceso y que lo único que tienen que hacer es estar ahí para sus hijos… Ningún padre quiere pasar por una experiencia como esta, y St. Jude brinda esa paz y esperanza que cualquier padre necesita al vivir una experiencia tan difícil como esta.