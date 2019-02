Los ángeles y las relaciones de pareja

Hace un tiempo recibí un mensaje de Dios a través de los ángeles que llamó totalmente mi atención: “a menos que decidan que no la desean, todos los seres humanos tienen la posibilidad de tener una relación de alma gemela”

Esta frase para mi fue un descubrimiento maravilloso ya que hasta ese momento tenía la idea de que los conceptos “será que me voy a quedar solo(a)” ó “no hay nadie para mi” existían! Entendí que el tener o no tener pareja es una decisión del alma, es decir, es una experiencia que el alma decide tener para su aprendizaje y evolución. Esto lo hablo en mayor detalle en mi libro ¿Por Qué No Fluye el Amor en mi Vida?.

Si deseas saber qué proceso de aprendizaje ha deseado tener tu alma en este sentido, un ejercicio que puedes practicar es el siguiente:

Relájate, respira hondo y profundo y cierra tus ojos. Inhala y exhala equilibradamente…inhala contando del 1 al 5 y exhala respirando del 5 al 1.

Ponte en la presencia de Dios dándole gracias por permitirte establecer el contacto con sus seres de luz. Pide la presencia de tus ángeles guardianes, del arcángel Miguel, del arcángel Chamuel y del arcángel Metatrón (obviamente, si lo deseas, acude también a los seres de luz de tu preferencia). Pídeles que te rodeen con su luz de protección y amor. Imagina que estás envuelto por una luz blanca hermosa, brillante. En ese momento, pide a los ángeles y arcángeles que te ayuden a ver, sentir o entender claramente cuál es la experiencia de aprendizaje que tu alma ha escogido en la parte emocional, si es a través de una relación de pareja o no. Y espera. No fuerces la respuesta, déjala fluir.

Luego de unos minutos, da las gracias a los seres de luz por esa experiencia y poco a poco regresa al momento presente, abriendo tus ojos lentamente.

La respuesta puede llegar en forma de un pensamiento, sensación o imagen y puede darse inmediatamente o incluso puede llegar en días posteriores cuando menos lo imagines.

Algo importante: si la respuesta que recibes es algo que quisieras cambiar, tienes la libertad y el poder de hacerlo. Recuerda: tú es el cocreador de tu futuro con Dios. Pídele a Él, como tu Padre Celestial, que te permita aprender lo que debes aprender a través de experiencias distintas. Siente en lo más profundo si eso es lo que verdaderamente deseas (este punto es fundamental tenerlo claro) y confía en que si es así, las cosas se irán dando de la manera en que más te convenga.

* Ana Mercedes Rueda es la autora de los libros “¿Por Qué Pido y no

Recibo?”, “El Cielo te Habla”, “¿Por Qué No Fluye el Amor en mi Vida?” y

“Perdona y Vive el Presente con la Ayuda de los Ángeles”.

Website: http://www.mensajedeangeles.com.

Conéctate con ella en redes sociales: @anamercedesrueda.