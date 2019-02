Neoyorquinos sufrirán ‘dolor de cabeza’ al volver al hogar por la nevada

Aunque la tormenta invernal fue menos intensa de lo previsto, se esperan malas condiciones durante las ‘horas pico’ de la tarde

Tal y como se había pronosticado, la Gran Manzana sufrió la mañana de este martes de una no muy severa tormenta invernal, que comenzó más tarde de lo que se había previsto, después de las 8:30 a.m., cuando ya muchas personas iban rumbo a sus trabajos, por lo que no se registró el caos que se había vaticinado.

Sin embargo, la historia podría ser diferente esta tarde cuando se realice el retorno a los hogares, ya que, tras la nevada y la lluvia que se espera caiga durante el día, las autoridades advierten que se crearán condiciones peligrosas por el hielo en vías y aceras, lo que sí podría provocar un verdadero ‘dolor de cabeza’ para muchos viajeros y transeúntes durante las ‘horas pico’.

La Oficina de Manejo de Emergencia (OEM) indicó este martes que la ‘alerta de tormenta’ se mantendría activa hasta la medianoche, ya que aunque en el centro de la Gran Manzana no se registró una acumulación considerable de nieve, en otras áreas de los cinco condados si se confirmaron hasta más de 2 pulgadas.

Debido a las condiciones de ‘aguanieve’ que se experimentarán en la ciudad por la mezcla de la nevada y la lluvia, está previsto que se alteren algunos servicios del transporte público, incluyendo el Subway, y los trenes de los suburbios como el LIRR y el Metro-North. Lo que sí no afectó la nevada fueron las escuelas, las cuales abrieron regularmente este martes.

“Lo que hemos estado aconsejando a las personas es que se mantengan alejadas de las vías, es mejor usar el transporte público. Si tienen que usar su vehículo, manténgase en las vías principales, maneje lento y salga con bastante tiempo de antelación principalmente durante la ‘hora pico’”, indicó el comisionado de OEM Joseph Esposito.

La Oficina de Manejo de Emergencias se comunica directamente con el público por medio del sistema Notify NYC. Para recibir actualizaciones visite www.NYC.gov/notifynyc.