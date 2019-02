Intensifican campaña para que concejal renuncie tras comentarios polémicos

Los comentarios hechos hace unos días por el concejal Rubén Díaz a una estación de radio latina, en donde aseguró que “el Concejo Municipal está controlado por la comunidad homosexual”, siguen causando ampolla entre líderes y políticos de la ciudad, quienes este martes intensificaron su llamado a que renuncie. Se espera que el Concejo anuncie una decisión sobre el futuro del reverendo en las próximas horas.

Miembros del organismo legislativo y candidatos a la Defensoría del Pueblo manifestaron que el concejal de El Bronx no debe tener cabida en el gobierno de la Ciudad y tras calificarlo de “xenóbofo”, “misógino”, “homofóbico” y de usar la religión para promover ataques a la comunidad LGBT y fomentar la discriminación, insistieron en que su único camino es irse.

“Rubén Díaz Sr. está actuando como un mini Donald Trump. Es un hombre homofóbico con el que he estado peleando contra él y sus palabras durante más de 25 años. En una carta de 1994, nos compara a los gays con adulteros, asesinos, adictos a las drogas, miserables… este lenguaje lleva años de ataques suyos a nuestra comunidad”, dijo Daniel Dromm, presidente del Caucus Lésbico, Gay, Bisexual y Transgénero del Concejo Municipal, al tiempo que criticó a quienes defienden a Díaz.

“Quienes lo defienden, escoden el mismo odio en sus creencias, pero están discriminando. No pueden usar sus creencias religiosas para herir a la comunidad y tienen que saber que aquí en Nueva York hay leyes, pero lastimosamente Rubén Díaz no las respeta. Él está jugando con palabras y ahora trata de darle la vuelta a lo que dijo”, agregó Dromm, quien explicó que ahora un comité especial del Concejo deberá decidir sobre su futuro. “Nosotros podemos exigir que renuncie, pero es el Comité de Ética el que decidirá qué tipo de acción disciplinaria él tendrá por sus acciones”, destacó el concejal.

Tanto el concejal Jumaane Williams como la expresidenta de ese organismo, Melissa Mark-Viverito, candidatos a la Defensoría del Pueblo, arremetieron contra Díaz y se sumaron a las voces que exigen su renuncia.

“Es duro. Nunca he pedido la renuncia a nadie en 10 años, pero si hay alguien que no muestra conocimiento de lo que dice o ha hecho por las décadas pasadas, de verdad, está muy mal. Así no hay manera de saber y crecer. Él tiene que irse. ‘Este no es lugar para usted. No es la manera de representar a la gente que lo eligió”, dijo Williams.

“Estoy cansada y me enferma ver que este individuo que está aquí en este espacio de responsabilidad y quien compara la homosexualidad con el bestialismo siga aquí (…) y no solo es su retórica sino que hay un partido en El Bronx que lo acoge, que lo apoya, eso es inaceptable. Tenemos que mantenernos fuertes y exigirle que renuncie, nada menos que eso”, dijo Mark-Viverito. “Lo que dijo es totalmente inaceptable y que ahora se muestre como víctima es irrisorio e indefendible, como lo que ha hecho en el pasado”.

El presidente del Concejo Municipal, Corey Johnson, anunció que probablemente este miércoles durante la plenaria de ese organismo, se emita una decisión sobre la suerte del concejal Díaz, y nuevamente se mostró a favor de su salida.

“Estoy tratando de manejar esto de la manera más apropiada. Desearía no estar en esta situación. Desearía que él no hubiera dicho esas cosas, y ahora debemos manejarlo de manera apropiada. Él no debió ser presidente de un comité y acepto la responsabilidad por ello”, dijo Johnson. “(Su futuro) no es una decisión unilateral que yo pueda hacer. No tengo el poder para hacer eso, pero el Concejo mismo está teniendo conversaciones para decidir qué hacer. No quiero prejuzgar lo que el cuerpo del Concejo va a recomendar. Van a salir con algo, pero mi voz personal es que él debe renunciar”.

El jefe del Concejo agregó que: “Lo que él dijo y sigue diciendo, es inaceptable. Y ponerse ahora como la víctima, genera risa, es loco y está fuera de cualquier toque de realidad. Si dice lo que dijo sobre cualquier otro grupo minoritario, la gente tendría la misma reacción”.

El concejal Ydanis Rodríguez, quien también aspira a la Defensoría del Pueblo, prefirió mantener una postura más neutral, y aunque dejó claro que no comparte las visiones del Reverendo Díaz, no se sumó a las voces que piden su renuncia, en honor al respeto a la diferencia de posturas.

“En el Concejo Municipal se trabaja entre muchos colegas con los que no necesariamente estamos de acuerdo en todos los puntos de vista”, dijo el dominicano. “Mi récord de trabajar con la comunidad LGBT en legislaciones e iniciativas habla de la defensa que he hecho a esa comunidad, pero con la situación del reverendo Díaz, creo que él representa un distrito del Concejo que está dentro de los más pobres de Estados Unidos, donde es una voz en defensa de los trabajadores y taxistas y aunque no tengo que estar de acuerdo, como no lo estoy, con todas sus posturas, reconozco que ha sido una voz que defiende a su comunidad”.

Consultado sobre la posición de sus colegas y otros líderes de la Gran Manzana que exigen su renuncia, el Reverendo Díaz, quien ha insistido en que no renunciará, dijo que solo se referirá al respecto el próximo jueves, cuando sus simpatizantes convocaron una manifestación de apoyo frente a su oficina en El Bronx.

“Hasta ese día estoy mudo. Estoy mudo hasta el jueves”, dijo el reverendo, a quien incluso su propio hijo, Rubén Díaz, presidente de El Bronx y el alcalde Bill de Blasio, le pidieron que se disculpe por sus comentarios y asuma la responsabilidad de sus palabras. “Ese día voy a hablar y voy a decir muchas cosas”, concluyó el concejal Díaz.