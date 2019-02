¡Se dieron con todo!: Monumental zafarrancho en concierto del Grupo Codiciado en Tijuana

View this post on Instagram

Decenas de personas se involucraron en una riña, registrada la madrugada de este sábado en el centro nocturno #laspulgastijuana . Esto fue después de la presentación de @grupocodiciadooficial #grupocodiciado . Poco después de las 3:30 de la madrugada, un grupo de clientes se involucró en una discusión, que casi al instante se extendió a varias de las mesas ubicadas en una de las pistas de baile. En un video que circula en redes sociales, se aprecia cómo se avientan sillas, mesas y hasta botellas de alcohol, sin que los elementos de seguridad intervengan. Según la Policía Municipal no se reportan detenidos o algún lesionado de gravedad, por los hechos de esta madrugada.