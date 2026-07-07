Argentina avanza in extremis, con polémica y con otro gol de Messi

ATLANTA – En 5 minutos, del 79 al 84, Argentina dio la vuelta a un partido que los 68,239 espectadores que llenaban el estadio de Atlanta daban prácticamente ganado por Egipto.

Pero esta Argentina juega con mucho viento a favor: una hinchada que siempre los hace jugar de local, unos arbitrajes que casi siempre caen para el mismo lado y un líder eterno que ha marcado en los últimos 9 partidos de Copa del Mundo que ha jugado.

Lionel Messi, que anotó el octavo gol de este campeonato -líder en la tabla por el botín de oro- y el 21 de su carrera en mundiales, ampliando el récord histórico, terminó el partido llorando. 25 minutos antes seguramente se veía haciendo las maletas para regresar a casa.

¡¡¡GOLAAAAAZO DE ARGENTINA!!! ¡¡¡GOLAAAZO DE LIONEL ANDRÉS MESSI!!! ¡¡¡APARECIÓ EL 10!!!



¡TREMENDO GOLAZO! Firma un zurdazo dentro del área para empatar el duelo ante Egipto. pic.twitter.com/ioUY9KoDkB — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) July 7, 2026

Poco antes, con todo de cara y con otra decisión favorable del árbitro, Enzo Fernández certificó la remontada con un impecable remate de cabeza que desató la locura de los argentinos -sobre el césped y en la grada- y la ira del seleccionador de Egipto.

Contra las cuerdas durante 79 minutos

Egipto no fue mejor sobre el campo, pero su acierto hizo que Argentina, por primera vez en este campeonato, tuviera que remontar un partido. Yasser Ibrahim abrió el marcador en el minuto 15 con un impecable remate de cabeza cruzado.

¡¡¡GOL DE EGIPTO!!! ¡¡¡SORPRESA TOTAL EN ATLANTA!!!



Yasser Ibrahim marca de cabeza y adelanta a su selección ante Argentina? ¡La campeona del mundo!



¿Reaccionará la Albiceleste? pic.twitter.com/ziAkNywIfe — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) July 7, 2026

En el minuto 19, Tagliafico cayó en el área y el árbitro no dudó en marcar penalti. Pero Messi lanzó a su derecha y Mostafa Shobeir adivinó el lanzamiento a media altura del 10 albiceleste, que también es el jugador que más penaltis ha fallado en la historia de los mundiales.

Shobeir fue un muro. En el minuto 39, Julián Álvarez remató a bocajarro un centro de Tagliafico, pero otra vez el arquero egipcio evitó el gol con una gran parada.

Argentina dominaba cada vez más y llegaba con peligro, pero sin lograr el gol.

Los de Lionel Scaloni volvieron del descanso con la intención de mover más rápido el balón. Egipto, por su parte, se encerró atrás y salía al contraataque con enorme peligro. En uno de ellos marcó uno de los goles más bellos del Mundial, pero el VAR lo anuló por una leve falta. Quizá la decisión más polémica de lo que llevamos de campeonato.

Poco después, las esperanzas de Argentina se derrumbaron cuando Mustafá Zico completó otra contra por la derecha que, esta vez, el árbitro no pudo anular. Pero la Albiceleste recuperó vida cuando “el Cuti” Romero remató de cabeza en el minuto 80 para recortar ventaja.

¡¡¡DESCUENTA ARGENTINA!!!



‘Cuti’ Romero se viste de delantero y remata de cabeza para acortar distancias ante Egipto.



¿Alcanzarán a empatar? Aún faltan muchos minutos por jugar? pic.twitter.com/2CPT1oHaNe — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) July 7, 2026

Ahí, empujando por una hinchada que hizo retumbar el estadio cerrado de los Atlanta Falcons, se consumó la remontada de Argentina que ya parecía imparable.

Argentina se enfrentará el sábado al ganador del Suiza – Colombia en Kansas City por un lugar en las semifinales.

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