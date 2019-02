Chris Hemsworth protagonizará una película sobre Hulk Kogan

La película no tiene fecha de lanzamiento todavía, pero se sabe que estrenará en la plataforma de streaming Netflix

Tiene mucho sentido que el hombre fuerte de la lucha libre en Estados Unidos sea interpretado en un próximo biopic por el mismísimo Dios del Trueno, Thor. El actor Chris Hemsworth se pondrá en la piel de Hulk Hogan en una película que contará la vida de la estrella más mediática de la WWF en el mundo.

El proyecto se anunció hoy y se trataría de otra gran producción que no se estrenará en cines sino directamente en Netflix. La productora de la película, Sugar23, está todavía cerrando un acuerdo definitivo con la plataforma de streaming.

Por ahora, los convocados a este proyecto son un equipo de notables en la industria: Todd Phillips (The Hangover) en la dirección, Scott Silver (8 MIle, The Fighter) como guionista y Bradley Cooper como productor. Phillips y Silver son también director y guionista de la esperada cinta Joker, que cuenta la historia del archienemigo de Batman y que se estrenará en octubre de este año.

Nacido Terry Gene Bollea, Hulk Hogan se hizo tremendamente popular en los años ochenta gracias al programa de televisión de la World Wrestling Federation, en el que el carismático luchador era el héroe indiscutido de niños y jóvenes.

Su historia de triunfos se vio opacada tras el cambio de siglo, debido a un escándalo alrededor de un video de contenido sexual en el que aparecía Hogan con la pareja de un amigo suyo. El caso fue sumamente mediático y provocó el cierre del sitio de internet Gawker, y se dirimió en un juicio que falló a favor de Hogan. Además, fue el objeto del documental Nobody Speak: Trials of the Free Press, que abordaba temas de libertad de prensa y la privacidad de las personas públicas.

El biopic de Hulk Hogan, según informó The Hollywood Reporter, se concentrará en el ascenso a la popularidad del luchador y no tanto en los asuntos más escabrosos de su vida. La película no tiene todavía un nombre oficial ni fecha de estreno específica. Pero mientras la esperas, puedes ver a Chris Hemsworth en Avengers: Endgame el próximo mes de abril, y en Men In Black: International en junio.