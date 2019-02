Detienen a anciano por asesinato de su esposa hace 40 años

Se declaró el caso como homicidio, aunque el cuerpo de la mujer nunca ha sido recuperado

John Bayerl, anciano sospechoso de haber asesinado a su segunda esposa hace 40 años, ha sido arrestado en Florida.

Bayerl, hoy de 78 años, le dijo en mayo de 1979 a la policía de Wisconsin, donde residían, que su esposa Dona Mae Bayerl (38) se había marchado, abandonándolo a él y las dos hijas de la pareja, tras una discusión.

El sospechoso fue arrestado el martes en su casa en Ft. Myers y acusado de asesinato en primer grado en relación con la desaparición de su esposa, quien fue declarada legalmente muerta siete años después, informó WISN.

“Esto es un homicidio”, dijo Kevin Costello, comisionado del tribunal de circuito del condado Waukesha (Wisconsin). “Es un homicidio bastante singular ya que no hay ningún cuerpo que haya sido recuperado”.

La policía de Muskego (Wisconsin) viajó a Florida y detuvo a Bayerl después de que se emitió una orden de arresto la semana pasada.

Bayerl ha insistido en que no tuvo nada que ver con la desaparición de su esposa y se le concedió el divorcio un año después. Pero una denuncia penal presentó pruebas circunstanciales contra él, incluida una llamada telefónica reveladora que hizo en 2009 a su hija menor, Jackie.

“Estoy seguro de que su corazón no está latiendo”, dijo Bayerl durante la llamada, que fue grabada. “¿Sabes a lo que me refiero? No creo que esté viva”.

Durante años el caso estuvo abierto. El detective Steven Westphal de Muskego dijo en 2018 al diario Milwaukee Journal Sentinel que Bayerl había reconoció a los investigadores que su esposa nunca abandonaría a las dos hijas de la pareja, que tenían 7 y 4 años. Incluso Jackie estaba enferma de varicela en ese momento.