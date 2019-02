Trump y su ego ganan Razzies al “peor actor” del año en ruta a los Óscars

Kellyanne Conway, asesora de la Casa Blanca, obtuvo el premio a la peor actriz de reparto

A pocas horas de que se anuncien los ganadores del premio Óscar a lo mejor del cine, el mandatario Donald Trump fue declarado “el peor actor” de 2018, según la fundación Golden Raspberry Award, que entrega los Razzies.

“Holmes & Watson” fue elegida la peor película en la 39 edición de los Razzies, conocidos popularmente como los “anti-Óscar” de Hollywood. Esa comedia encabezó la lista de “triunfadores”, con cuatro reconocimientos: peor película, peor secuela o “remake”, peor director (Etan Cohen) y peor actor de reparto (John C. Reilly).

El Razzie al peor actor fue para Trump por su “interpretación” de sí mismo en los documentales “Death of a Nation” y “Fahrenheit 11/9”.

Trump hizo doblete ya que también ganó el reconocimiento al peor combo en pantalla, que reconoció, irónicamente, tanto al mandatario de Estados Unidos como a su ego “perpetuando la mezquindad”.

La Casa Blanca se llevó otro reconocimiento pues Kellyanne Conway, asesora de Trump, obtuvo el premio a la peor actriz de reparto por su “interpretación” de sí misma en “Fahrenheit 11/9”. Melania Trump también estaba nominada en esa categoría y por ese documental.

El peor guión fue para “Fifty Shades Freed”, última entrega de la trilogía erótica de “Fifty Shades”.

Y los Razzie dieron una de cal y otra de arena a Melissa McCarthy, quien recibió el reconocimiento a la peor actriz por las películas “Life of the Party” y “The Happytime Murders”, pero también el premio “redentor” por su sobresaliente papel en “Can You Ever Forgive Me?”, cinta por la que está optado al Óscar mañana domingo.

El premio especial Barry L. Bumstead, destinado al mayor fracaso en taquilla de la temporada, fue para “Billionaire Boys Club”, un filme que tuvo un espantoso recorrido comercial por contar en su elenco con el cuestionado actor Kevin Spacey.

Los “ganadores” fueron revelados a través de un video, como sucede tradicionalmente el día antes que la gala del Óscar, que este año tiene a varios latinos encabezando las nominaciones.