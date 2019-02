Luis Fonsi y la tenista Mónica Puig: La dupla ganadora

View this post on Instagram

Sueño cumplido!!! Hoy pude compartir la cancha con mi héroe @luisfonsi !!! Gracias por venir a Acapulco y por compartir conmigo en mi mundo 🎾!!! Te admiro muchísimo y todo lo qué haces por nuestra islita! Vamos a seguir demostrándole al mundo lo que es ser BORICUA!!! ❤️🇵🇷 —— Dream come true!!! Today I was able to share the court with my hero @luisfonsi !!! Thank you for coming to Acapulco and for spending time with me in my world 🎾!!! I really admire you and all that you do for our island! Let’s keep showing the world what it means to be a BORICUA!!! ❤️🇵🇷