Neoyorquinos votan este martes por su nuevo Defensor del Pueblo

Un día antes de los comicios surge una polémica entre De Blasio y la Junta Electoral por el servicio de intérpretes

Cuando Letitia James, actual Fiscal General del Estado fue reelegida para un segundo mandato como Defensora del Pueblo en las elecciones del 2017, solo un poco más de un millón de neoyorquinos votaron, casi un 22% del total de votantes registrados en la ciudad en ese momento, y se espera que en las elecciones de este martes el número sea mucho menor. Esto, en parte, por ser una elección especial realizada en una época en la que no es acostumbra salir a votar.

Pero esto no quiere decir que la Junta Electoral de la Ciudad de Nueva York (BOE) no se haya preparando para el flujo de unos 500,000 electores que se estima marcarán su voto por alguno de los 17 candidatos, en los comicios de este martes que realizan desde las 6:00 a.m. y hasta las 9:00 p.m.

Y es que los ojos están puestos sobre Michael Ryan, director del BOE, quien durante las elecciones de medio término en noviembre del año pasado recibió un sinnúmero de críticas y hasta pedidos para que renunciara por parte del presidente del Concejo Municipal Corey Johnson, luego de que varias máquinas para votar en los cinco condados se dañaran durante la jornada, ocasionando serios problemas en los sitios de votación, al igual que largas filas.

Para evitar casos similares, al órgano electoral, compuesto por diez comisionados, dos por cada condado, realizó una gran inversión para estos comicios especiales, que se estima costarán a la ciudad al menos $15 millones de dólares.

Pero este lunes la Administración de Blasio identificó otro problema horas antes de la jornada electoral. Según la oficina del Alcalde, “el BOE busca impedir que intérpretes estén dentro de los edificios donde se ubican los lugares de votación”, razón por la cual la Ciudad decidió proporcionar servicios de interpretación ubicados a 101 pies fuera de los lugares para sufragar.

“Votar debe ser fácil sin importar el idioma que hable”, dijo De Blasio. “Es obvio que la Junta Electoral no comparte este valor. Continuaremos luchando hasta que nuestros intérpretes estén dentro de los lugares de votación para los neoyorquinos que más los necesitan”.

El problema, según asegura el líder municipal, consiste en que luego que la Ciudad ofreciera ayudar al BOE proporcionando servicios de interpretación en otros cuatro idiomas que actualmente no se ofrecen en los sitios de votación, como el ruso, criollo haitiano, yiddish y polaco, representantes de este organismo decidieran hace pocos días, pedirle a un juez que prohibiera a estos intérpretes estar dentro de los edificios donde se realizará el sufragio.

“Votar es un derecho ganado y Estados Unidos reconoce con orgullo que el lenguaje no debe ser un obstáculo”, dijo Bitta Mostofi, comisionada de la Oficina de Asuntos de Inmigrantes del Alcalde. “Pero cumplir con esa promesa requiere un mayor esfuerzo por parte de todos nosotros, y la Administración de Blasio continúa trabajando para lograr un mayor acceso a los servicios de interpretación en muchos idiomas”.

Actualmente la BOE brinda servicios de interpretación en ciertos sitios de votación en español, mandarín, cantonés, coreano y bengalí, según lo exige la Ley de Derechos de Votación.

Este, sin duda, podría ser uno de los temas que hagan parte de las conversaciones que se han creado alrededor de los derechos de los votantes, luego que hace un mes la Legislatura estatal en Albany aprobara un paquete de leyes que busca facilitar el acceso al voto, prácticamente actualizando algunas de las leyes más anticuadas y poniendo a Nueva York en la balanza con estados como California y Washington.

Un portavoz del Partido Demócrata de Nueva York aseguró que los cambios en la Ley electoral no incluyen las elecciones de Defensoría del Pueblo de este martes.

¿Cómo votar?