¿Donald Trump golpeó alguna vez a Melania?

El tema surgió durante la audiencia del exabogado del presidente, Michael Cohen, en la Cámara

Durante su audiencia ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, Michael Cohen, exabogado del presidente Donald Trump, fue cuestionado sobre la existencia de una grabación que muestra al mandatario golpeando a su esposa, Melania.

La congresista demócrata Jackie Speier lanzó la pregunta sobre la existencia del video que, supuestamente, el presidente Trump le habría mostrado a Cohen, quien negó exista la grabación, mucho menos que el mandatario haya golpeado alguna vez a su esposa.

Speier preguntó sobre el video que –se rumora– fue grabado por la cámara de un elevador, imágenes que incluso se subastaron en en 2016.

“La historia es que (Trump) golpeó a Melania mientras estaban en el ascensor… que hay una cámara adentro, de lo cual no estoy tan seguro”, indicó Cohen. “De hecho, estoy seguro de que no es cierto. He escuchado esa cinta durante años”.

El exdefensor legal del mandatario republicano desestimó que haya existido incluso esa subasta, además de rechazar que el presidente Trump pudiera haber golpeado a la ahora Primera Dama.

“No creo que la subasta fuera real y no creo a nadie. No creo que el Sr. Trump haya golpeado a la Sra. Trump alguna vez, no lo creo”, insistió.

Cohen no paró en rechazar el hecho cuestionado por Speier e insistió en que eso no es algo que Trump haría.

“El señor Trump nunca lo haría, en mi opinión”, dijo.