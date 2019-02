Hace 6 años, su mujer lo dejó por otro; ganó la lotería y quiere volver con él

En diciembre de 2017, Joni Jiménez recibió el mejor regalo de Navidad, el cual vino a darle paz y tranquilidad a su corazón tras el abandono de su esposa

“La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida”, es la frase de una popular canción que aplica en nuestras vidas en todos los sentidos. Un día puedes estar arriba y al siguiente, todo lo contrario.

Esa es la historia de un hombre español llamado Joni Jiménez, quien durante años tuvo una vida llena de sufrimientos por culpa de un mal amor que no fue fiel a su sorpresa de mantenerse al lado de su marido en todo momento, tanto en los buenos como en los malos.

Fue en 2013 cuando un buen día, la esposa de Joni decidió terminar su relación y se marchó de casa, no solo dejándolo a él, sino también a sus dos pequeñas hijas, Lucía y Yasmina, supuestamente porque estaba cansada de los problemas económicos que tenían y sobre todo, que su marido no tenía un empleo fijo.

Pese a todo, Joni no se dio por vencido, y continuó trabajando en lo que pudiera para así poder sacar adelante a sus niñas. En particular, ese diciembre de 2017 había hecho un esfuerzo muy especial para poder juntar dinero y darle como regalo de Navidad un perfume a cada una de sus hijas y también, para poder comprar un billete de lotería de aproximadamente $22 dólares, sin imaginarse que este le cambiaría la vida.

Días más tarde, se enteró que había sido uno de los máximos ganadores del sorteo “el Niño”, una de las loterías más tradicionales e importantes en toda España, con lo cual, él y sus hijas dejarían de tener apuros económicos. “Llevo toda la vida luchando por mis niñas. Necesitábamos esto porque de verdad no teníamos nada”, comentó en aquella ocasión en entrevista al diario ABC.

Cuando fue a recoger su premio, Joni también confesó ante la prensa que su exmujer, al enterarse de que había ganado la lotería, le llamó y le pidió que la perdonara y le diera una segunda oportunidad. “Hoy, después de no querer saber nada de nosotros durante mucho tiempo, no para de llamarme”; sin embargo, el hombre no está interesado en volver con ella y lo único que desea es hacer muy felices a sus hijas.