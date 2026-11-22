Algunos beneficiarios de SNAP en la ciudad de Nueva York podrían recibir menos ayuda o perderla desde enero de 2027 si acumulan tres meses sin cumplir los requisitos laborales que les corresponden. Para conservarla, deben acreditar sus actividades o informar si reúnen las condiciones para una exención.

Por qué enero es una fecha importante

El 1 de octubre de 2026 comenzó un nuevo periodo de cumplimiento de 36 meses, que termina el 30 de septiembre de 2029.

La Administración de Recursos Humanos de Nueva York, conocida como HRA, reinició en cero los meses de incumplimiento acumulados por los beneficiarios sujetos a estas reglas.

Dentro de ese periodo se permiten tres meses de incumplimiento antes de una reducción o suspensión.

Por eso, enero de 2027 será el primer mes en que podrían aplicarse esas consecuencias.

Quienes tienen una exención siguen exentos.

Comprueba si las reglas te corresponden

Los requisitos conocidos como ABAWD generalmente afectan a adultos de 18 a 64 años que pueden trabajar y no viven con un menor de 14 años.

HRA evalúa las circunstancias individuales para determinar quién debe cumplirlos.

Puedes revisar tu clasificación en la versión web de ACCESS HRA, desde una computadora o el navegador del teléfono.

Entra en los detalles de tu caso de SNAP y busca el estado que aparece junto al nombre de cada integrante.

Esta consulta no está disponible en la aplicación móvil.

Si tienes una condición física o de salud mental que limita tu capacidad para trabajar, estás embarazada o cuidas a alguien que no puede valerse por sí mismo, informa a HRA para que revise una posible exención.

Para limitaciones médicas, la agencia dispone de un formulario que debe completar un profesional de salud.

Reporta tus horas de trabajo o actividades

Una forma de cumplir es trabajar al menos 80 horas al mes. También pueden contar programas aprobados de educación, capacitación o búsqueda de empleo.

No basta con realizar las actividades, debes presentar los comprobantes correspondientes cada mes.

Si trabajas y aún no lo has informado, envía pruebas de tus ingresos, como recibos de nómina.

Otra opción es el voluntariado comunitario.

Las horas exigidas se calculan dividiendo el beneficio mensual del hogar entre el salario mínimo aplicable.

HRA ofrece este ejemplo, una persona que recibía el máximo de $298 necesitaba 17 horas mensuales; con el máximo de $306 vigente desde octubre, necesita 18 horas, utilizando una tarifa de $17.

La cantidad debe revisarse según cada caso.

Pide ayuda antes de perder los beneficios

Los proveedores gratuitos de PACE ayudan a identificar exenciones, presentar documentos y encontrar actividades aprobadas.

Puedes localizar al proveedor asignado en la sección de citas de ACCESS HRA.

Si ya perdiste SNAP por estas reglas, puedes volver a solicitarlo o pedir que te reincorporen a un caso familiar activo.

Durante la entrevista, explica cómo cumplirás los requisitos y entrega los comprobantes. Para orientación, llama a HRA al 718-762-7669 o consulta la guía municipal sobre requisitos laborales de SNAP.

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