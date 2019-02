Agenda de Nueva York: Los eventos que no te puedes perder

Este fin de semana baila hasta el cansancio en un concierto con Los hermanos Rosario, ríe a carcajadas con el humorista colombiano Saulo García en Repertorio Español y disfruta, además, de la presentación del Ballet Nepantla en Queens Theater.

Jueves 28

Exhibición de orquídeas en el Jardín Botánico

Visita la tradicional exhibición de orquídeas del Jardín Botánico de Nueva York, que estará abierta hasta el próximo 28 de abril. La decimoséptima edición del ‘Orchid Show’, está dedicada en esta oportunidad a Singapur, que tiene la orquídea como flor nacional. La muestra consta de miles de orquídeas. En 2900 Southern Blvd, Bronx. Para más información visitar: http://www.nybg.org

Conferencia: ‘El rol de los poetas

Acompaña al poeta, músico y activista de origen puertorriqueño Felipe Luciano en el conversatorio ‘The voice of Justice: The role of Poets’. Esta será una disertación interactiva en torno al poder de la música con relación a la justicia. De 6 a 8 p.m., en el Caribbean Cultural Center African Diaspora Institute. Este evento es gratuito, solo requiere de reservación previa. Información: http://www.cccadi.org

Viernes 1

Concierto: Los Hermanos Rosario

Comienza el fin de semana bailando con la música de Los hermanos Rosario, una agrupación merenguera con más de 40 años de trayectoria. Esta orquesta de seguro te pondrá a bailar toda la noche con temas como ‘La dueña del swing’, ‘Rompecintura’, ‘Nuevecita de caja’. En la discoteca La Boom, ubicada en el 56-15 Northern Blvd. 2Fl. Woodside, Queens. Información: http://www.laboomny.com

Festival de vinos

Saborea una selección de vinos provenientes de nueve países durante el Jersey City Wine Fest. Este festival, que además se realiza en el mes de octubre, incluirá entre otras atracciones, música en vivo y juegos interactivos. De igual manera, habrá vendedores de comida. De 7 a 10 p.m, en Harborside Atrium 153 Exchange Pl, Jersey City. Información: http://www.eventbrite.com

Música afrocubana

La actriz, compositora y arreglista Melvis Santa ofrecerá un concierto en Queens a ritmo afrocubano. La artista, de formación clásica, estará acompañada por su agrupación Ashedi. La banda está integrada por Román Diaz y Rafael Monteagudo en percusión y voces, Anier Alonso alternando en percusión, voces y bailes y la propia Melvis Santa, directora musical, en las voces y piano. En terraza 7 a las 10 p.m. 40-19 Gleane St. Elmhurst, Queens. Información: http://www.terraza7.com

Sábado 2

Danza: ‘Sin fronteras’ del Ballet Nepantla

Ballet Nepantla presentará tendrá una única función de su espectáculo ‘Sin fronteras’, en Queens Theater. Esta producción explora el punto intermedio entre culturas, a través de la danza folclórica mexicana, el ballet clásico y bailes africanos. ‘Sin fronteras’, cuenta con música en vivo bajo la dirección del músico y productor, Felipe Fournier. Información: http://www.queenstheatre.org

Concierto: La bruja y Espada de la luz

Disfruta de la edición número 12 del festival Momma’s Hip Hop Kitchen. Esta fiesta que celebra el empoderamiento femenino y que se realiza anualmente. Entre las artistas que se darán cita en este concierto gratuito figuran La Bruja y su hija Espada de la Luz, Nene Ali, La Roka, Shanell Sharpe, Dali Tyson, Mariela Regelado y Kim Seabrook, entre otras. En Hostos Community College, 450 Grand Concourse, Bronx. Información: http://www.hostos.cuny.edu/culturearts

Domingo 3

Comedia: Saulo García

Prepárate para cerrar el fin de semana entre carcajadas con el humorista colombiano, Saulo García. El comediante presenta ahora su espectáculo ‘I am Latino’. En este nuevo espectáculo, el artista hace un recorrido por múltiples tradiciones latinas entre las que figuran la comida, mitos, música y remedios caseros. El bagaje escénico de García registra además las producciones, ‘La vida en los Esclavos Unidos’, ‘El insomnio americano’, ‘En la USA me quedé’ y ‘Sin Wifi también se vive’. Información: http://www.repertorio.nyc

Jueves 7

Festival de flamenco

El Flamenco Festival NY regresa este año a la ciudad con una edición especial que contará con el Ballet Flamenco Sara Baras, y una programación de ocho conciertos en Joe’s Pub. Baras, quien trae a escena su espectáculo ‘Sombras’, celebrará en la ciudad el vigésimo aniversario de su compañía Ballet Flamenco Sara Baras. En el New York City Center, en 131 W 55th St. Desde el 7 al 10 de marzo. Información: http://www.nycitycenter.org

Concierto: Pedrito Martínez

Disfruta de la música del cantante y percusionista cubano Pedrito Martínez Pedrito en Ginny’s Supper Club en el Red Rooster, en el 310 Lenox Avenue, en Harlem. Martínez, nominado a un Grammy, ha colaborado con artistas como Wynton Marsalis, Paul Simon, Eddie Palmieri, Paquito D’Rivera, Bruce Springsteen y Sting. Desde las 7 p.m. Información: http://www.ginnyssupperclub.com

Concierto: Ismael Fernández

Asiste al concierto del cantant Ismael Fernández en Joe’s Pub en the Public Theater. El artista, que ganó el Concurso Nacional de Flamenco, en Córdoba, España en 2004, es oriundo de Sevilla y pertenece a una reputada familia de artistas de flamenco. La presentación de Fernández se enmarca dentro de la agenda del Flamenco Festival NY. A las 7 p.m. Precio de las entradas: $30. Información: http://www.publictheater.org