‘Back Home’, un musical cargado de ritmos latinos

‘Back Home’, un nuevo musical, promete abordar el tema de la inmigración desde una perspectiva femenina, celebrando, además, la cultura sudamericana a ritmo de joropo y cumbia, entre otros ritmos de la región.

Un nuevo espectáculo explorará el tema de la inmigración, con la ciudad de Nueva York como escenario, y desde una singular perspectiva femenina matizada por contagiosos ritmos sudamericanos.

Se trata de ‘Back Home’, un musical que cuenta con melodías y letras a cargo de la cantante, productora y compositora Florencia Iriondo y del músico y compositor Luis D’Elias. La obra, que hurga entre emociones y el rol del azar en la experiencia de cada inmigrante, debutará el próximo miércoles 6 de este mes en Feinstein’s/54 Below.

Iriondo, autora del libreto de ‘Back Home’, adelanta que la pieza reunirá en escena a tres mujeres quienes compartirán sus vivencias e inquietudes en el proceso de construir un hogar fuera del país de origen.

“Hablamos de perfiles muy diferentes unidos por un común denominador. La primera es una mujer recién llegada a Nueva York y llena de adrenalina. La segunda ya lleva 15 años viviendo acá y su realidad no es la mejor; no ha podido alcanzar su objetivo. La tercera es una americana que llega desde el sur de Estados Unidos. Le va muy bien profesionalmente, pero no ha logrado cerrar un capítulo con su madre, en su pueblo natal. Todas luchan por hacer realidad sus sueños inconclusos”, agrega

Al hablar de la música, D’Elias, guitarrista y líder de la agrupación alternativa New Caracas, asegura que esta propuesta celebrará por todo lo alto la riqueza musical y el folclor de Sudamérica, a través de la fusión de ritmos.

“Estamos felices y llenos de expectativas con este musical. Tenemos cumbia, joropo y tonadas venezolanas, sambas argentinas, unos cortes brasileros y un poco de pop latino, que yo llamo tropi-pop. A esta combinación hemos agregado, además, el merengue caribeño”, agrega sobre el musical en el que también participan Sol Liebeskind y Andrea Fleming, en las voces. Completan el elenco, el cellista Agustín Uriburu y Andrés Fonseca en la percusión.

Un aspecto que resalta la mancuerna artística conformada por Iriondo y D’Elias es que aunque alrededor de la inmigración se tejen innumerables historias de drama y violencia, ‘Back Home’, toca este tema desde una visión esperanzadora y poco explorada.

“Esta historia es contada de una manera muy positiva. Queremos hablar de la gente que se va de su país, no porque está obligada, no porque algún un hecho externo les obliga a irse, queremos contar la historia de personas que simplemente quisieron probar un mejor destino, explorar otros horizontes, incluso cuando la realidad en su país natal era buena”, explica Iriondo.

Pero la inmigración a Estados Unidos no es ajena para Iriondo, argentina y D’Elias, venezolano, ambos dejaron sus respectivos países para radicarse en la ciudad.

“Es un gran privilegio poder traer mi música a Nueva York, tener la oportunidad de colaborar artistas y ayudar a otros, no solo en la parte técnica, sino también a través de mi perspectiva. Entrar en contacto con tantas culturas ha cambiado mi manera de ver el mundo. La ciudad ofrece mucho, pero es un arma de doble filo porque al mismo tiempo puede ser abrumador. He aprendido a elegir batallas, a aprovechar lo que puedo y a no dejarme abrumar por todo eso que quizás no puedo aprovechar en cierto momento”, subraya D’Elias.

Por su parte, Irondo habla de su propia visión y experiencia como inmigrante y de lo que espera que el público se lleve de este musical.

“La pregunta es que estamos planteando es dónde está el hogar cuando encuentras amores, experiencias, aventuras en otros lugares. Creo que, incluso sintiendo una inevitable nostalgia por el país natal, es posible construir el hogar en un lugar nuevo, que puede ir armándose de a poco, incluso sin tener a nadie. Para mí la respuesta está en Nueva York, porque tiene todo lo que siempre quise explorar en una ciudad en cuando a arte, oportunidades y la mezcla de culturas”, concluye.

En detalle:

Qué: El musical ‘Back Home’

Cuándo: miércoles 6 de marzo las 9:30 p.m.

Dónde: Feinstein’s/ 54 Below, ubicado en 254 West 54th Street.

Información: www.54below.com