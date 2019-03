¿Cómo afecta a un indocumentado no hacer su declaración de impuestos?

En mi columna Consulta Migratoria® de esta semana, contesto la pregunta de un indocumentado que quiere saber si no declarar impuestos en Estados Unidos puede perjudicarlo

Cada caso es distinto y las respuestas varían según el historial migratorio de cada persona.

Aquí respondo de forma general a sus dudas. Por favor consulten con un abogado de inmigración para recibir asesoría legal personalizada antes de comenzar cualquier trámite.

He vivido y trabajado ilegalmente en los Estados Unidos desde el 2015. Me han pagado en efectivo y no he presentado una declaración de impuestos. ¿Esto me afectaría cuando aplique para la residencia permanente? –Fernando A.

Fernando, si trabajas y ganas cierta cantidad de dinero y no presentas tu declaración de impuestos podría afectarte si algún día tratas de someter una solicitud de residencia permanente o ciudadanía de Estados Unidos.

Por ley, ciudadanos, extranjeros residentes (resident aliens) y extranjeros no-residentes (non-resident aliens) de Estados Unidos tienen la obligación de presentar una declaración de impuestos al Servicio de Impuestos Internos (IRS, siglas en inglés) dependiendo en la cantidad de sus ingresos, su estado civil, edad y algunas otras condiciones.

Para el año 2018 por ejemplo, el IRS requiere que personas solteras, menores de 65 años con ingresos de $12.000 o más dólares presenten una declaración de impuestos.

Si a una persona le corresponde presentar una declaración de impuestos y no lo hace, puede ser sujeto a sanciones civiles y penales, incluyendo multas y hasta encarcelamiento.

Personas indocumentadas que entran dentro de los parámetros de ingresos y condiciones pautados por el IRS también tienen que presentar una declaración de impuestos. El Gobierno considera que inmigrantes indocumentados están ganando dinero en el país, pero al vivir aquí, están haciendo uso de escuelas públicas para sus hijos, hospitales, carreteras, servicios de protección ciudadana como policía y bomberos y otros beneficios. Por lo tanto, les corresponde pagar su parte de contribución tributaria anual para cubrir estos gastos.

Como los indocumentados no tienen un número de seguro social, pueden presentar su declaración usando un Número de Identificación Personal del Contribuyente, conocido como el ITIN, por sus siglas en inglés. El IRS emite el número, que solamente sirve para presentar una declaración de impuestos y no para trabajar legalmente en los Estados Unidos.

Es de suma importancia que toda persona que tiene que declarar impuestos lo haga. Esto evita tener problemas con el IRS.

El no declarar impuestos también podría descalificar a personas que buscan hacerse residentes permanentes o ciudadanos de Estados Unidos, ya que bajo ciertas circunstancias, no hacer los impuestos podría considerarse mala conducta moral. Y esos trámites requieren comprobar que tienen una buena conducta moral para que sean aprobados.

Fernando, te recomiendo que consultes con un contador que tenga licencia y experiencia para determinar si tienes que presentar una declaración de impuestos para cada año que has trabajado en los Estados Unidos. El contador también te puede ayudar a obtener un ITIN si lo necesitas.

Asegúrate de guardar copias de todas las declaraciones de impuestos que hagas. Estos documentos te ayudarán a demostrar que has pagado tus impuestos y el tiempo que has vivido en los Estados Unidos.

Para más información y consejos de inmigración, visite mi sitio web Inmigración Hoy.

Envíe sus preguntas a preguntas@consultamigratoria.com. Incluya información detallada sobre su situación para mejor responder sus preguntas.

El Dr. Nelson A. Castillo es abogado de inmigración y autor de La Tarjeta Verde: Cómo obtener la residencia permanente en los Estados Unidos. Es ex Presidente de la Asociación Nacional de Abogados Hispanos y del Concejo Vecinal de Westlake South de Los Ángeles. Para información sobre como consultar con el Dr. Castillo, haga clic aquí.

El propósito de esta columna es brindar información general. No se puede garantizar ni predecir cual será el resultado de la información presentada por el Dr. Nelson A. Castillo. La información no se debe tomar como un consejo legal para algún individuo, caso o situación. Esta columna podría ser considerada un anuncio por los Reglamentos de Conducta Profesional de abogados de varios estados, incluyendo en California y Nueva York. Consulte con un abogado de inmigración para recibir asesoría legal personalizada antes de comenzar cualquier trámite migratorio.