Hablar español salvó a anciano suicida que recibió orden de desalojo en Queens

Fue rescatado por un detective que le habló en ese idioma

Angustiado por una orden de desalojar su casa, un anciano de Queens subió al techo del edificio, descalzo bajo la nieve, con la intención de saltar al vacío desde el séptimo piso.

Pero la acción rápida de policías de la Unidad de Servicios de Emergencia impidió que eso sucediera.

NYPD recibió una llamada al 911 ayer a las 7 a.m. sobre un hombre en Far Rockaway que estaba en lo alto de su techo preparado para saltar, informó New York Post.

El detective Daniel Ortiz (39), en el final de su gira de medianoche, estuvo entre los que respondieron. “Había un anciano en el borde. Parecía agravado y molesto. Al principio se negó a hablar conmigo o con cualquiera”.

Ortiz, que habla español con fluidez, escuchó al hombre de 60 años “murmurando” en ese idioma e intervino, tratando de establecer una buena relación.

“Tomé la iniciativa en hablar. Sólo le aseguré que estábamos allí para ayudarlo y, sin importar la situación, podríamos (…) encontrar otra manera”, explicó Ortiz.

“Parecía muy molesto, estaba temblando, tenía frío… Traté de ganarme su confianza hablándole con calma y tratando de sacarlo de la cornisa”.

“Le estaba hablando de la familia, preguntándole si había una situación y si había algo con lo que pudiéramos ayudarlo. Solo quería que se sintiera cómodo y (supiera que) nadie estaba allí para lastimarlo”.

Ortiz continuó hablándole suavemente y acercándose cada vez más a él. “Estaba al alcance de la mano y los miembros de mi equipo pudieron distraerlo brevemente y pude agarrarlo por el hombro y sacarlo de la cornisa”, dijo Ortiz.

“Nos agradeció a todos en español de inmediato y eso en sí se sintió bien. Fue gratificante”.

Ortiz comentó que él y su equipo se entrenan para estos momentos y aunque no siempre resultan con buen resultado, se sintió aliviado de haber tenido éxito ayer.

