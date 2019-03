Fox News ocultó noticia sobre actriz porno para proteger a Trump antes de las elecciones

Directivas de Fox News sabían que publicar sobre el romance con Stormy Daniels sería un desastre para Trump

La cadena conservadora Fox News dejó en evidencia su ciega lealtad a Donald Trump tras revelarse que protegió al magnate de un fuerte escándalo con el fin de ayudarlo y protegerlo en las elecciones de 2016.

Este lunes la revista The New Yorker dio a conocer que un editor de Fox News archivó un informe antes de las elecciones presidenciales de 2016 el cual revelaba la aventura que tuvo Trump con la actriz porno Stormy Daniels hace años.

Según la revista, la ex reportera de FoxNews.com, Diana Falzone, “había obtenido pruebas” del asunto y lo confirmó con varias fuentes clave, entre ellas Daniels y su ex esposo.

Falzone también había obtenido correos electrónicos entre el abogado de Daniels y el ex abogado de Trump Michael Cohen que mostraban que Cohen había propuesto pagar en efectivo a Daniels a cambio de un acuerdo de no divulgación.

Pero el informe nunca se publicó, según The New Yorker, que agregó que el ex ejecutivo de Fox News, Ken LaCorte, finalmente le dijo a Falzone que “lo dejara pasar”.

“Buen reportaje, niño. Pero Rupert [Murdoch] quiere que Donald Trump gane. Así que déjalo ir “, dijo LaCorte según informes.

Según The New Yorker, LaCorte negó haber hecho ese comentario a Falzone, pero uno de los colegas de Falzone confirmó haber escuchado la conversación.

Falzone más tarde demandó a Fox y llegó a un acuerdo que incluye un acuerdo de confidencialidad, que le impide hablar sobre la historia de Daniels, agregó la revista.

The Wall Street Journal informó en enero de 2018, un año después de que Trump se convirtiera en presidente, que Cohen había acordado un pago de $130,000 dólares a la actriz porno Stormy Daniels solo unas semanas antes de las elecciones presidenciales de 2016, en un esfuerzo de comprar su silencio.