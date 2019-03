Becky G llegó a los 22 años: desborda sensualidad

Celebró trabajando y en la cima de su carrera

La cantante Becky G ha celebrado este sábado su cumpleaños en la carretera, o más en concreto, a bordo de un avión y cumpliendo con sus compromisos profesionales en el marco de su gira por Latinoamérica. Aunque le haya tocado pasar un día tan especial lejos de sus seres queridos, al menos ha contado con el cariño de sus fans, como ha explicado ella misma, para sentirse un poco menos sola sobre el escenario.

“He pasado mi primer día como una mujer de 22 años en tres países diferentes (principalmente en sus aeropuertos). Casi 20.000 personas me cantaron cumpleaños feliz. Si eso es una pista de cómo será el resto del año, creo que me espera una gran aventura. Gracias a Dios. Me siento agradecida por mi fe, por mantenerme viva”, arranca la reflexión que la estrella del reguetón ha compartido en su cuenta de Instagram acerca de un año que ha supuesto su consolidación en la escena musical latina.

“Los 21 me enseñaron muchas cosas, principalmente sobre mí misma. Sé que nunca dejamos de crecer o de aprender sobre nosotros, pero maldita sea, los 21 han sido una época para crear muchos, muchos recuerdos que nunca olvidaré. Lo dejaré por ahora. Gracias a todos por vuestros buenos deseos y cariño. Con todos estos viajes no he sido capaz de leeros o de responderos a todos y cada uno de vosotros, pero os estoy muy agradecida. Gracias”.

Entre todos los mensajes que ha recibido la joven este fin de semana, destacaba el de su chico, el jugador de fútbol Sebastian Lletget, que no ha escatimado precisamente en halagos hacia ella.

“Felicidades a esta persona increíble. Estoy muy orgulloso de ti. Has demostrado una y otra vez una confianza increíble en quien eres y has demostrado que sabes de sobra en qué dirección quieres ir. Cuidas de tu familia y amas de forma incondicional, y tienes un lado divertido que me gana por completo. Aunque no puedas estar en casa en tu cumpleaños, sé que puedes sentirnos a todos a tu lado. Y lo que es más importante, deberías estar orgullosa de ti misma. Te quiero”, le ha asegurado el deportista junto a una bonita imagen de ambos abrazados.