Telemundo lanza tráiler de ‘La Reina del Sur 2’ con Kate del Castillo

Nuevas imágenes de la ansiada secuela protagonizada por Kate del Castillo

El tan anticipado regreso de Kate del Castillo con la segunda temporada de “La Reina del Sur” estrena el lunes 22 de abril a las 10pm/9c por Telemundo. La cautivante serie mezcla el drama humano, acción electrizante y emociones de alto riesgo y la cadena lanzó un nuevo promocional esta semana para darle al público una probadita de lo que está por venir.

“Estamos emocionados de revelar finalmente estas primeras imágenes de nuestra producción más importante y ambiciosa en la historia de la televisión hispana“, comentó Marcos Santana, presidente de Telemundo Global Studios. “La primera temporada de ‘La Reina del Sur’ fue un éxito rotundo que logró redefinir la televisión de habla hispana. Con esta segunda temporada, hemos puesto todos nuestros esfuerzos en asegurar que la serie supere todas las expectativas de nuestro público“.

El renombrado elenco internacional de la serie también incluye al actor italiano Raoul Bova (“Under the Tuscan Sun”, “All the Roads Lead to Rome”, “Facing Windows” de Ferzan Ozpetek), Humberto Zurita (“La Querida del Centauro”, “La Reina del Sur”, “Bajo la Metralla”, “Luna De Sangre”), Paola Núñez (“The Son”, “Reina de Corazones”, “Amor en Custodia”), Antonio Gil (“The Man who Killed Don Quixote”, “Risen”, “The Merchant of Venice”, “Chocolat”), Patricia Reyes Spíndola (“Fear of the Walking Dead”, “Frida”, “Atrapada”, “Los Hijos de Sánchez”), Mark Tacher (“La Hija Del Mariachi”, “Abismo de Pasión”, “Curse of the Mayans”) y Kika Edgar (“Amor Real”, “Mujeres Asesinas”, “Nada Personal”).

“Solo puedo decir que lo mejor está aún por venir“, dice Del Castillo. “Hacer esta maravillosa serie ha sido un viaje impresionante. Viajamos a muchos países con el fin de capturar el carácter universal de la historia de Teresa Mendoza. Con este primer vistazo, se ve que estamos tratando esta serie como si fueran varias películas en uno. Cuenta con una producción increíble y tiene una textura más cruda que la lleva a un nuevo nivel de entretenimiento. No veo la hora de que el público pueda ver el resultado final“.

Filmada en ocho países, el regreso de “La Reina Del Sur” empieza ochos años después de que la poderosa narcotraficante Teresa Mendoza desaparece gracias al programa federal de protección de testigos de EE. UU. tras derrotar al candidato presidencial mexicano Epifanio Vargas. Ahora Teresa lleva una vida en completo anonimato en Italia, como “María Dantes”, y está criando a su hija Sofía en la villa toscana Massa Marittima. Sin embargo, su vida dará un giro inesperado y tendrá que hacer todo lo posible por recobrar su trono como La Reina Del Sur.