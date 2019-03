Familiares de jornalero mexicano denuncian su desaparición

Pedro Almazán Díaz, originario del estado de Guerrero, se fue a trabajar el pasado 2 de marzo y desde entonces nadie sabe su paradero. ICE asegura que no lo tiene

Un total misterio es lo que rodea la desaparición del mexicano Pedro Almazán Díaz, de 28 años, quien el pasado 2 de marzo salió de su casa, en Yonkers, al norte de Nueva York y no regresó.

El mexicano, quien llegó a la Gran Manzana proveniente del estado de Guerrero hace seis meses, salió de su casa el sábado pasado a muy tempranas horas del día, presuntamente para encontrarse con un contratista con el que ese día iba a trabajar.

Así lo denunció Macario Aguilar, un primo del jornalero, quien aseguró que el viernes pasado fue la última vez que vio a su familiar cuando ambos conversaron un rato en la casa que comparten en Yonkers con otros parientes , y al día siguiente desapareció.

“Esa noche estaba bien contento, porque me dijo que se había ganado $70 solamente por haber trabajado dos horas y al otro día se fue como a las seis de la mañana y yo no volví a saber de él”, comentó el mexicano. “Después, como a las 2:40 de la tarde, él llamó a un familiar y dejó un mensaje de WhatsApp en al que decía que si le pasaba algo le avisaran a sus hermanas. Era como tal vez hubieran tenido un accidente, porque se escuchaba como si estuviera en una autopista o en la ciudad. Se oían muchos ruidos de carros, pero después de ese mensaje no se volvió a saber nada de él ni volvió a contestar su teléfono”, agregó Macario.

El primo del joven desaparecido aseguró que denunciaron el hecho ante la Policía de Yonkers, que está realizando una investigación para determinar el paradero del jornalero.

Además de la hipótesis de que el joven haya resultado herido en un accidente y que quizá se encuentre en mal estado en algún hospital de Nueva York o Nueva Jersey, la familia no descartaba que hubiera sido arrestado por autoridades de inmigración, pero la oficina de ICE en la Gran Manzana le aseguró al Consulado de México que el joven no está bajo su custodia.

Así lo reveló Yadira McGaff, la mejor amiga de una de las hermanas del joven desaparecido, quien se vino desde Carolina del Sur a ayudar a buscar a su hermano.

“Solo queremos que aparezca y que aparezca bien. Pensábamos que tal vez lo tenía inmigración, pero al saber que no, eso para nosotros no es una buena noticia, pues seguimos sin saber nada y nos preocupa que se haya ido a trabajar con un desconocido del que no sabemos nada, solo que es otro hispano”, dijo McGaff, quien describió a su amigo como “una persona responsable, que solo quería trabajar”.

La Policía de Yonkers asignó la investigación a un detective, quien según la joven se ha estado comunicando con la familia y ha estado comprometido en la búsqueda.

“El detective habló conmigo y me dijo que se encargarán de encontrarlo y que si aparece detenido en alguna prisión no lo van a entregar a Inmigración y nos van a avisar para que estemos tranquilos”, concluyó la mexicana, quien agregó que el jornalero desaparecido es padre de dos pequeños que están en México, y que viven con su expareja. “No sabemos que más hacer. Seguimos sin encontrarlo y estamos desesperados”.

Dónde llamar