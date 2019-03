La Víbora: Por estas razones las televisoras están perdiendo audiencia

A nuestra serpiente comentarista del entretenimiento no se le escapa nada ni nadie

Hace unos días prendí la tele para ver si de pura casualidad había sucedido un milagro. Tenía la esperanza de ver algo bueno, divertido, inteligente y bien producido en los canales en español. La verdad es que no aguanté ni diez minutos.

Empezando por el contenido extremadamente machista y sexista de programas como Lagrimita y Costel y Qué jalada, y siguiendo con producciones que exaltan la violencia como Rica Famosa Naca. Ah, no, ¿cómo se llama? ¿Rica Famosa Latina, verdad? Perdón por el error.

Eso por una parte, y por otras las amenazas de Univision de que pronto comenzará la nueva temporada de Pequeños Gigantes, que conducirá Galilea Montijo, quien por cierto se maquilla más que Platanito, otro de los célebres personajes de Estrella TV. No exagero, ¿la han visto en los promos de la cadena? No quisiera encontrármela una día en la noche después de quitarse el maquillaje; debe estar de terror. Digo, si no es fea la muchacha, ¿ cuál es la necesidad de ponerse plastas y plastas de pintura? Quizá no se ha dado cuenta de que con la televisión digital ya no necesario mucho, sino buen maquillaje.

Pero como les decía, pronto van a poder ver –porque yo no– ese reality en el que supuestamente se está buscando a la próxima estrella infantil. Really? ¿Alguien me podría decir el nombre del niño o niña que ganó en la temporada pasada? ¿Era cantante, actor, payaso o comediante? Yo lo siento por esos pobrecitos porque nomás les crean esa ilusión de que van a ser famosos y que van a salir en la tele, cuando en realidad los fans de los dizque artistas infantiles no son más que las abuelitas y las mamás de esas criaturas. El último niño famoso que alguna vez existió fue Pedro Fernández, y eso hace ya casi 50 años.

Y para acabarla, Miguel Bosé será uno de los jueces del programa. Lo bueno es que no soy fan del cantante, pero si lo fuera me parecería de lo más ridículo verlo y escucharlo haciendo comentarios que ni él se los cree. Así que estén pendientes el domingo para ver la falsedad en todo su esplendor, y sobre todo a niños vestidos, maquillados y comportándose como adultos. ¿Qué originales, verdad? Yo mejor me dedicaré a leer un libro o a ver una serie de Netflix. Cualquier cosa que me mantenga alejada de programas nefastos.