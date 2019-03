Trump firma autógrafos en Biblias tras desastre en Alabama, ¿sacrilegio?

Crece el escándalo tras las acciones del presidente Donald Trump en su visita al estado de Alabama.

El primer mandatrio firmó autógrafos en las Biblias de las personas afectadas por una serie de tornados mortales en Alabama.

El presidente hizo el gesto mientras visitaba una iglesia bautista en Opelika, Alabama, el pasado viernes despertando de inmediato una polémica.

La voluntaria local Ada Ingram dijo a los reporteros que Trump firmó varios sombreros y Biblias, incluyendo uno para un niño de 12 años, una acción que provocó el aplauso de las personas que vinieron a ver a Trump.

Sin embargo muchos en las redes llamaron el acto de Trump como un sacrilegio o una acción que irrespeta las tradiciones religiosas de muchos. Por su parte pastores evangélicos seguidores de las recias políticas del primer mandatario salieron a defenderlo.

“Me gustó que viniera”, dijo Ingram a The Hill, quien dijo que votó por Trump y que lo haría de nuevo en 2020. “Creo que es una bendición”, concluyó la mujer.

Trump y y la primera dama Melania Trump recorrieron distintas áreas en el condado de Lee, Alabama, que fueron dañadas por los tornados, que mataron a 23 personas, incluidos varios niños, y se reunieron con las víctimas.

Aquí una de las duras críticas al presidente en las redes:

Donald Trump signing bibles is like Hannibal Lecter signing cookbooks.

Trump autographing Bibles is like Jesus signing tits at a porn convention. https://t.co/SQ8UrMfr8r

Trump signing bibles is the equivalent to letting Bill Cosby prepare the sacramental wine

— Matt Oswalt (@MattOswaltVA) March 9, 2019