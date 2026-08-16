Barcelona y el Manchester City alcanzan un principio de acuerdo por el traspaso de Rodri

El FC Barcelona y el Manchester City han alcanzado un principio de acuerdo para la transferencia del centrocampista internacional español Rodrigo Hernández ‘Rodri’, según confirmó el periodista especializado Fabrizio Romano

La entidad catalana vinculará al futbolista de 30 años mediante un contrato por cuatro temporadas con vigencia hasta 2030, estimando hacer oficial el movimiento durante la próxima semana una vez formalizados los trámites documentales.

El mediocampista, galardonado con el Balón de Oro y elegido Jugador Más Valioso de la Copa del Mundo 2026 con la selección de España, no formó parte de la convocatoria del técnico Enzo Maresca en la derrota 3-0 frente al Arsenal en la Community Shield. El jugador se encuentra completando el proceso de rehabilitación tras una intervención quirúrgica de espalda realizada al término del certamen ecuménico.

La propuesta económica del club azulgrana agradó las pretensiones de la directiva mancuniana, que con anterioridad había desestimado dos ofertas previas situadas en el rango de los 50 y 60 millones de euros.

Ante la inminente salida de la pieza clave de su medular, la dirección deportiva del Manchester City ha iniciado contactos para explorar el fichaje del volante internacional argentino Enzo Fernández, actual futbolista del Chelsea FC.

La integración de Rodri al proyecto deportivo dirigido por Hansi Flick propiciará el reencuentro con ocho internacionales españoles con los que conquistó el cetro mundialista, entre los que figuran Joan García, Eric García, Pau Cubarsí, Gavi, Dani Olmo, Pedri, Ferran Torres y Lamine Yamal.

La incorporación del centrocampista reforzará la zona media del esquema barcelonista, sector en el que competirá junto a elementos como Gavi, Pedri, Fermín López, Marc Casadó, Dani Olmo y Marc Bernal.

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