Mexicano muere en Texas tras una fuerte pelea en el trabajo

Después del altercado, estuvo inconsciente en el hospital. Aún se investigan las causas de la muerte.

A casi dos meses de su muerte, la familia de un mexicano de Arlington, Texas busca respuestas sobre las circunstancias que lo llevaron a perder la vida.

Jesús Medina falleció después de que lo declararán bajo un cuadro de muerte cerebral y lo desconectarán.

Por su parte, la policía de Irving le confirmó a Telemundo que investigan las circunstancias en las que murió el hombre.

Según familiares, Medina terminó inconsciente en el hospital un día y medio después de un altercado físico que tuvo en su lugar de trabajo.

Fue el 25 de enero cuando él le envió un mensaje de texto a su esposa para decirle que había tenido una pelea a puños en su trabajo. Le agregó una fotografía de su rostro.

La madrugada del 27 de enero, Medina fue llevado inconsciente al hospital. “Tenía algo en su cerebro que no sabían cómo. Que estaba todo como lleno de sangre, ya su cerebro no funcionaba”, dijo María Medina, esposa de la víctima.

Medina, quien fue policía en San Luis Potosí, México, falleció el 28 de enero tras ser desconectado de las máquinas que lo mantenían vivo.

La autopsia del médico forense detalla, en parte, que la causa de muerte fue debido a complicaciones por una disección en una arteria vertebral.

El mismo documento añade que la manera en la que murió no se puede determinar, pero no se puede excluir que tenga relacionada con la pelea. Es por esta razón que sus familiares exigen se investigue a fondo.

“Quiero que se sepa bien, que esto no pase nomás porque sí”, dijo Guadalupe Díaz, quien pide justicia por la muerte de su padre.

De igual manera, los recuerdos de Jesús con sus tres hijos y sus nietos están presentes. Su esposa se quedó con la tarjeta del Día de los enamorados para su esposo de 22 de años, que ya le había comprado.

“No vamos a descansar. No importa lo que pase, no hemos descansado, no he descansado nada… hasta que se haga justicia porque mi papá es todo para nosotros”, agregó su hija.