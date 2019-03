La educación: sinónimo de libertad

La educación es el otro nombre de la libertad. Hace más de seis años que escuchara decir esas palabras, por primera vez al actual presidente Danilo Medina cuando era candidato por el Partido de la Liberación Dominicana.

Un pueblo más culto es más libre. La educación nos permite desarrollar nuestro pensamiento que a su vez nos da la libertad de elegir, y que en su momento nos permitió decidir sobre nuestra profesión.

Hago esta reflexión pues el fin de semana me senté las tres horas a ver un programa que se transmite en Color Visión los sábados, no acostumbro a eso, pero me detuve porque quería ver al amigo Omar Guevara joven que se destaca en la política dominicana y quería ver su propuesta como aspirante a la candidatura por la alcaldía del Distrito Nacional.

Y en ningún momento vi al presentador dar aporte con motivo de los 202 años del natalicio de uno de los hombres que nos dieron una identidad, al contrario dijo que son 102 años del natalicio de Francisco del Rosario Sánchez y en ningún momento fue corregido, y no se habló más de ese histórico día, 9 de marzo. Y presentaron dos artistas de reguetón

Y cuando le comento eso a un amigo me dice “si te sienta al medio día en la semana, eso es un gobierno del medio día y un sol del medio día”, parodiando a los dos programas políticos de la mañana. Demasiada gente hablando mucho, y nada de entretenimiento, ni educación, ni comedia. Igual del otro extremo No se escuchan nuestros artistas, antes sí. Y si vamos a los otros programas son casi la mayoría iguales.

Llegue a la conclusión de que la televisión no educa, entretiene y hacen falta muchos Fredy Beras Goico en el país.

Recuerdo oír decir a Ramón Orlando, que el merengue va a desaparecer en cinco años, luego Rafa Rosario dijo que hay que legislar para que suene en las emisoras.

Y esto se debe a que en nuestro país hay dos emisoras de Salsa y de merengue no hay una sola, entonces como queremos sonar nuestra música si no la propiciamos, si no educamos a nuestras población tendremos una generación sin conocimientos de nuestros valores.

La música que se escucha en la televisión hoy en día es la de reguetón

La realidad es que los programas de televisión son diariamente motivos de debates. De hecho, los efectos positivos o negativos dependerán del uso que de ellos se haga.

La televisión informa, entretiene, y también debe educar. Y ayudar a estimular el sentido crítico, a pensar y a favorecer la creatividad. Claro esto dependerá de la manera con que la miremos.

Hoy en día el principal formador de los niños y adolescentes es el televisor ya que por muchos motivos los padres no les ponen la atención suficiente y esto hace que lo use como medio de entretenimiento.

Son los padres los principales responsables de transmitir valores concretos, la educación empieza por la casa.

-Jeovanny Terrero es un servidor de la carrera diplomática en República Dominicana