Marcas de Nueva Zelanda retiran anuncios de Facebook y Google tras tiroteo en mezquitas

El terrorista transmitió en vivo el ataque a través de Facebook

Varias marcas de gran importancia en Nueva Zelanda han retirado su publicidad de Facebook y Google durante los últimos días, luego de un terrorista transmitiera en vivo un tiroteo que perpetró en dos mezquitas y en donde mató a 50 personas.

Entre las empresas que han suspendido su publicidad podemos encontrar a Burger King, ASB Bank, ANZ Bank New Zealand, Bank of New Zealand, Lotto New Zealand y Spark.

El objetivo que dichas compañías buscan con esta acción es exigirle a Google y a Facebook que hagan mayores esfuerzos por detener la propagación de este tipo de contenido violento de sus plataformas.

Asimismo, la Asociación de Anunciantes de Nueva Zelanda y el Consejo de Comunicaciones Comerciales lanzaron un comunicado en donde hacen un llamado a las empresas para que consideren cuidadosamente dónde aparecen sus anuncios.

“Las empresas ya se están preguntando si desean ser asociados con plataformas de redes sociales que no pueden o no quieren asumir responsabilidades por los contenidos de sus sitios. Los eventos de Christchurch plantean la pregunta, si los propietarios de estos portales pueden dirigir publicidad a los consumidores en microsegundos, ¿por qué no se aplica esta misma tecnología para evitar que este tipo de contenido se transmita en vivo“.

Por parte de Facebook, Chris Sonderby, vicepresidente y consejero general adjunto publicó en su blog lo siguiente:

“Seguimos conmocionados y tristes por esta tragedia y estamos comprometidos en trabajar con líderes en Nueva Zelanda, otros gobiernos y en toda la industria de la tecnología para ayudar a contrarrestar el discurso de odio y la amenaza del terrorismo”.

Además, Sonderby agregó: “Continuamos trabajando las 24 horas del día para evitar que este contenido aparezca en nuestro sitio, utilizando una combinación de tecnología y personas”.

