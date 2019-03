GALERÍA: Un Mercedes 500 SL robado en 1991 fue hallado … y está espléndido

Se mantuvo como nuevo en una cápsula del tiempo

No hay nada inusual acerca de un auto de los años 90, pero un Mercedes 500 SL con tan solo 1,1180 millas no se ve todos los días.

Según un reporte de Jalopnik, una publicación de autos, una compañía de seguros subastó un impecable Mercedes 500 SL del año 1992 en Pittsburgh con ese preciso y bajo millage, y en su descripción se encuentra una historia muy inusual.

Según se explicó en la descripción de subasta del vehículos, llamada CRASHEDTOYS, el auto fue robado en 1991 mientras este aún no se vendía: seguía en el concesionario. Más de 20 años después, éste fue encontrado y devuelto a su ahora dueño, una compañía de seguros que pagó por el en los 90.

“Este es un vehículo suministrado por una compañía de seguros que es un robo recuperado. Según el reclamo de la compañía de seguros, el vehículo fue robado del concesionario en noviembre de 1991. El vehículo se recuperó a fines de 2018 y se descubrió que el vehículo había estado guardado en el interior todo el tiempo y solo se condujo 1,186 millas”, explicó la casa subastadora.

Por lo que el auto está casi impecable, de hecho, se pudiera decir que es nuevo si no fuera por los pocos rayones y paño que le causó el pasar de los años.

El auto, que ya fue vendido por la casa de subastas este marzo, está estimado en un precio de $12,000 en el mercado, aunque la subasta lo vendió a un precio mayor a los $14,000. Pese haber estado muchos años guardado, el auto mantiene muchas de sus características originales y éste incluso arranca sin problemas, explica la casa de subastas.

“The SL500 is powered by a 5.0L V8 engine with an automatic transmission, has a removable hard top and tan leather interior”, agrega la subastadora.