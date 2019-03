Agenda de Nueva York: Los eventos que no te puedes perder

Este fin de semana disfruta de noches de tango, flamenco y ritmos tropicales en conciertos por toda la ciudad, entre los que destacan el show del cantante español Enrique Bunbury y el del dúo urbano RKM & Ken-Y.

Jueves 21

Concierto: Pedro Giraudo Tango Orchestra

Disfruta de tangos tradicionales y contemporáneos de la mano de Pedro Giraudo Orchestra. Giraudo formó este trio en 2015 tras acumular dos décadas de trabajo junto a los más prominentes intérpretes de tango. El grupo debutó en Lincoln Center’s Midsummer Night Swing con un repertorio que combina clásicos del tango y composiciones originales. Información: http://www.terraza7.com

Viernes 22

Teatro: ‘El coronel no tiene quien le escriba’, función gratuita

Aprovecha para disfrutar, sin incurrir en gasto alguno, de dos funciones de una de las producciones más populares de Repertorio Español. Harlem Stage, invita a ver gratis ‘El Coronel no tiene quien le escriba’, basada en la novela de Gabriel García Márquez que lleva el mismo título. Funciones a la 1 p.m., y a las 7:30 p.m. En 150 Convent Avenue at West 135th Street, Manhattan. Información: http://www.harlemstage.org

Concierto: María Alejandra Rodríguez

Acompaña a la cantante María Alejandra Rodríguez en una noche de bossa nova, cha cha cha, boleros y jazz latino. La intérprete de origen venezolano interpretará temas de su más reciente producción discográfica, ‘Aquí y allá’, un álbum que cuenta con arreglos y composiciones de la propia artista. Admisión: $20. Club Bonafide, 212 East 52 st. Información: http://www.clubbonafide.com

Sábado 23

Concierto: Enrique Bunbury

No te puedes perder la próxima presentación del cantautor español Enrique Bunbury, ex vocalista de Héroes del Silencio, quien hará una parada en la ciudad como parte de su gira Ex-Tour. Bunbury interpretará temas de su más reciente álbum de estudio titulado ‘Expectativas’. El rockero además repasará éxitos como ‘El extranjero’, ‘Lady Blue’ y ‘Maldito duende’. En Terminal 5, 610 W 56th St Información: http://www.ticketmaster.com

Festival de postres

Endulza el fin de semana en la sexta edición de Dessert Goals, un festival que tendrá a disposición una selección de los mejores postres hechos en la ciudad. Entre los vendedores participantes figuran Stache of Goods, 10 Below, Baked in Color y Kochin. En Sound River Studios, 4-40 44th Drive, Long Island City, Queens. Sábado desde las 12:00 p.m., y domingo desde las 6:30 p.m. Información: http://www.dessertgoals.com

Festival de té y café

Los amantes del té y del café tienen una cita sábado y domingo en el Coffee and Tea Festival, que se realizará en el Brooklyn Expo Center. El festival, que cumple 14 años, incluye charlas, seminarios y muestras de las referidas bebidas, de la mano de más de 75 expositores. Información: http://www.coffeeandteafestival.com

Clases de zumba

Ejercítate en Zumba with Pascual, una clase que te permitirá despejar la mente y fortalecer los músculos de todo el cuerpo a través del baile. Se trata de una clase dirigida a adultos que se repetirá cada sábado hasta el 28 de diciembre. En el Poe Park Visitor Center in Poe Park, 2640 Grand Concourse, en El Bronx. De 10:00 a 11 a.m. Información: http://www.nycgovparks.org

Manualidades de papel

Reúne a toda la familia y participa junto a ellos en una sesión en la que podrás poner en práctica tu habilidad para las manualidades y en particular las hechas a base de papel. Esta clase dirigida a todas las edades es gratuita. En el Conference House Park Visitor Center, en el Conference House Park , 298 Satterlee Street en Staten Island. Gratis. Información: http://www.nycgovparks.org

Concierto: RKM & Ken-Y

El popular dúo puertorriqueño de música urbana RKM & Ken-Y interpretará sus canciones más populares así como los temas de su más reciente producción. ‘No reciclo amores’, bajo el sello Pina Records, es el primer tema del dúo que llevaba cuatro años sin presentar material inédito. Desde las 9 p.m., en Fiesta Nightclub in Passaic, Nueva Jersey, ubicado en el 115 President St, Passaic. Admisión: $40. Información: http://www.boletosexpress.com

Domingo 24

Espectáculo de flores de Macy’s

Deléitate en el Macy’s Flower Show, el tradicional espectáculo de flores que presenta anualmente la cadena de tiendas Macy’s. El Macy’s Flower Show, que abre este domingo 24 de marzo y se extiende hasta el 7 de abril, exhibirá más de 5,000 tipos de plantas, árboles y flores y se complementará con un gran número de actividades musicales, de belleza y buenas ofertas.

Tributo a Paco de Lucia

El guitarrista y compositor argentino Gabriel Hermina, conocido por su participación en el dúo de jazz Yael & Gabriel, ofrecerá un concierto junto a su grupo en el que rendirá tributo al legado de la estrella del flamenco Paco de Lucia. Hermina, combina en su repertorio el tango tradicional de su país con el flamenco y el jazz contemporáneo. A las 4:30 p.m. Entrada: $20. Información: http://www.clubbonafide.com