Presentadora Karla Martínez revela una enfermedad genética que tiene su esposo

La presentadora del programa de Univisión Despierta América, Karla Martínez, realizó una íntima confesión este sábado, tras revelar que su esposo Emerson Peraza padece una enfermedad en los riñones bastante delicada.

La mexicana de 50 años dio a conocer la noticia por medio de una entrevista emitida por el mismo programa que presenta y allí explicó detalladamente cómo Emerson se enteró de que padecía problemas en los riñones.

Karla Martínez da detalles sobre la enfermedad de su esposo

“Mi esposo tiene una enfermedad genética que se llama riñones poliquísticos“, confesó por primera vez la presentadora, quien también confesó que Emerson se enteró cuando tenía 33 años, debido a que en el momento en el que su mamá se enteró y lo mandó a él y a sus tres hermanos a realizarse el examen, resultando dos de los cuatro con la condición, uno de ellos Zapata.

Después de enterados, estuvieron tranquilos hasta que al final de la pandemia tuvieron que llevarlo de emergencia al hospital y el doctor les dio una terrible noticia: “Le dijeron ´estos riñones ya prácticamente no sirven. Te hacen fallo renal y necesitas diálisis ya´”.

Entre lágrimas, Martínez recordó ese complicado momento que tuvieron que vivir en familia y manifestó que trató de mantenerse firme para que su esposo sintiera su apoyo.

Karla Martínez estaba dispuesta a donarle su riñón a su esposo

La presentadora también dio detalles sobre el arduo proceso de trasplante de riñón, el cual tuvo muchas trabas desde el comienzo, debido a que le detectaron unos tumores que parecían cancerígenos, pero resultaron no serlo. Si ese hubiese sido el caso, no hubiera podido haberse gestionado ese trasplante.

Luego, la primera candidata a donarle un riñón era ella (Karla), pero tenía piedras y con eso quedó descartada. Asimismo, sus hijos y su hermano también lo intentaron sin éxito alguno, hasta que cinco años después se le logró realizar el trasplante, de acuerdo a lo que expuso Martínez, bastante conmovida.

“Y cuando pasaba que se ofrecía alguien y, ‘no, no calificó para…’, él me decía: ‘Tranquila, mi amor, Dios así lo quiere’”, narró sobre esos momentos de angustia.

No obstante, esos cinco años los pasó en diálisis e incluso estuvo al borde de la muerte en varias ocasiones. Ahora, eso quedó como una prueba de Dios que superaron con fe y mucha valentía, liderados por una mujer luchadora como Karla Martínez.

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