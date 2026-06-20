Harry Maguire vende figuritas en New York tras no ser convocado por Inglaterra para el Mundial 2026 [Video]

La ausencia de Harry Maguire en la convocatoria de la selección de Inglaterra para el Mundial 2026 generó reacciones inmediatas entre los seguidores del fútbol internacional.

En vez de sumarse al plantel dirigido por Thomas Tuchel, el defensor del Manchester United eligió un rol inesperado durante la fiebre mundialista en Estados Unidos.

El futbolista fue visto en el Rockefeller Centre de New York, donde repartió sobres y figuritas oficiales del torneo en una camioneta identificada con la marca que proporciona el álbum.

? ¡HARRY MAGUIRE TIENE NUEVO TRABAJO EN NUEVA YORK! ??



Tras quedar fuera de la convocatoria de Inglaterra ??????? para la Copa del Mundo, Harry Maguire sorprendió a todos al ponerse a vender estampitas Panini en Nueva York. ?



? ¿Debió ser convocado para el Mundial? ?



? Sigue? pic.twitter.com/J5egERuTYE — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) June 20, 2026

La escena fue documentada por varios fanáticos, quienes no ocultaron su sorpresa al encontrar al defensor inglés atendiendo un puesto de coleccionables en pleno centro de la ciudad.

Sorpresa de los aficionados con Maguire

Durante la jornada, dos jóvenes se acercaron sorprendidos por la presencia del futbolista. Luego intercambiaron algunas palabras, uno de ellos exclamó: “¡Qué está haciendo Harry Maguire aquí!”, y aprovecharon para tomarse una fotografía junto a la estrella del Manchester United.

La presencia de Maguire en el evento generó una oleada de comentarios en redes sociales, donde se compartieron imágenes y videos del momento. Muchos presentes en el lugar aprovecharon la oportunidad para saludarlo y conseguir un recuerdo del Mundial.

? Exceptionnel Harry Maguire ! Non convoqué par Thomas Tuchel avec l'Angleterre pour disputer la Coupe du monde, le défenseur de Manchester United est tout de même venu à New York… où il vend des stickers Panini ! pic.twitter.com/jmvPYKFT6Y — RMC Sport (@RMCsport) June 20, 2026

En paralelo, Maguire también se reunió con seguidores de los Red Devils en el bar Long Acre, cercano a Times Square. Allí, el defensor compartió un momento distendido con los fanáticos del club inglés, quienes celebraron el gesto del jugador al acercarse personalmente durante su estadía en la ciudad.

La decisión de Maguire de viajar a Nueva York y sumarse a la actividad promocional fue vista como una forma de mantenerse conectado con el torneo y con su público, a pesar de no haber sido seleccionado por su país. El hecho demostró la capacidad del futbolista para reinventarse y seguir siendo protagonista fuera del campo de juego.

La salida de Harry Maguire de la lista de convocados de Inglaterra para el Mundial 2026 sorprendió tanto como la de otras figuras que tampoco viajaron a Estados Unidos, México y Canadá. Entre ellas, se encuentran nombres como Phil Foden, Trent Alexander-Arnold y Cole Palmer, quienes tampoco fueron citados por decisión técnica.

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