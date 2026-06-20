Autoridades dominicanas ayudan a turistas afectados por incendio en resort a volver a casa

Las autoridades de República Dominicana comenzaron a coordinar asistencia para que turistas extranjeros afectados por el incendio en el resort Viva Dominicus Beach by Wyndham puedan regresar a sus países, después de una emergencia que obligó a evacuar a cerca de 1,700 personas en Bayahibe.

El fuego se desató el viernes en el complejo turístico ubicado en la costa sureste dominicana y destruyó gran parte de sus instalaciones. Una turista italiana murió y varias personas recibieron atención médica tras la evacuación.

Según informó Associated Press, muchos huéspedes perdieron documentos personales durante el incendio, por lo que autoridades dominicanas y personal del hotel trabajan con embajadas extranjeras para facilitar su regreso a casa. Los turistas evacuados fueron trasladados a alojamientos cercanos en Bayahibe y Punta Cana.

Una turista fallece tras incendio masivo en hotel de República Dominicana. Fue en un hotel de Bayahibe, que obligó a evacuar a unos 1.700 huéspedes. pic.twitter.com/kpVz7ZZBHn — Claudio Savoia (@claudiosavoia) June 21, 2026

La víctima fatal fue identificada como Francesca Valentino, una turista italiana de 46 años. De acuerdo con reportes citados por People, la mujer habría sufrido inhalación de humo tras evacuar hacia la playa y luego fue trasladada a un centro médico, donde murió.

Las autoridades aún investigan la causa del incendio. Los primeros reportes señalaron que las llamas se propagaron rápidamente por los fuertes vientos y por techos de palma en parte del complejo, un material altamente vulnerable al fuego.

Imágenes difundidas en redes y medios locales mostraron columnas de humo negro, llamas sobre estructuras del resort y turistas alejándose de la zona mientras trabajaban equipos de emergencia. El hotel quedó cerrado tras el incendio, mientras continúan las tareas de evaluación de daños.

??? Un incendio en el hotel Viva Wyndham Dominicus Beach en Bayahibe dejó una persona fallecida y decenas de heridos, informó Listín Diario. Enormes columnas de humo se observaron durante la emergencia.#VIDEO: Gojko Dominikana vía Storyful pic.twitter.com/HsOMkGFTKh — El Universal (@El_Universal_Mx) June 21, 2026

El complejo vecino Viva Wyndham Dominicus Palace no fue afectado y continuaba operando con normalidad, según los reportes disponibles. Las actividades turísticas en Bayahibe y zonas cercanas tampoco fueron suspendidas de manera general.

Dónde queda Bayhibe

Bayahibe es uno de los destinos de playa más populares de República Dominicana, conocido por sus resorts todo incluido y excursiones hacia Isla Saona. La zona recibe turistas de Europa, América Latina y Estados Unidos, especialmente desde ciudades con fuerte conexión aérea con el Caribe como Nueva York, Miami, Orlando, Newark y Boston.

Por ahora, las prioridades de las autoridades son asistir a los huéspedes desplazados, coordinar documentos de emergencia con los consulados y avanzar con la investigación sobre el origen del fuego.

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